Tabárez: “Es la oportunidad para ver cómo los jugadores convocados responden”

En una entrevista publicada por AUF TV, Oscar Washington Tabárez habló sobre la importancia de los amistosos ante Costa Rica el viernes con triunfo por 2 a 1 en San José, y Estados Unidos, que se jugará este martes a la hora 21:00 de Uruguay.

El maestro hizo hincapié en la incorporación de nuevos futbolistas y también resaltó el liderazgo a ejercer por los jugadores más jóvenes ante la ausencia de referentes como Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Acerca del proceso, Tabárez dijo que esta fecha FIFA “es una buena chance para formar espíritu de grupo” con jugadores nuevos y otros que se siguen afianzando en la selección.

“Desde que pensamos esto y cuando se fue instaurando estamos mirando permanentemente a las selecciones juveniles y hacemos proyecciones en cuanto al tiempo que podrían necesitar los futbolistas para tener una oportunidad en la selección mayor. No más que eso porque esto es día a día y depende de la evolución de los jugadores, pero cuando vemos que hay gente que tiene determinadas condiciones y que ya tiene cierto nivel de experiencia, hay que darle la oportunidad y por suerte en el 2018 tuvimos muchas experiencias en las Eliminatorias y luego en el Mundial de Rusia, entonces vamos a continuar haciéndolo, lo que no quiere decir que no vengan jugadores que no han estado en procesos de selecciones, pero la bolsa grande para meter la mano siempre va a estar en las juveniles”, remarcó el entrenador de Uruguay.