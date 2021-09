¿Sirve el empate ante Perú? Así puede quedar hoy Uruguay en la tabla dependiendo de cada resultado

Suele decirse que las Eliminatorias Sudamericanas son las más parejas del mundo y bastante de razón tienen y para ello alcanza con mirar la tabla de posiciones antes de que inicie el primer juego de la triple fecha de setiembre.

El único equipo que sabe que no sufrirá modificaciones en su posición es Brasil que es líder con puntaje perfecto y tanto los 18 puntos que tiene, como los seis que lo separan de Argentina, le aseguran que continuará allí.

De todas maneras, es tan pareja la situación que hoy se vive en las Eliminatorias que Uruguay en caso de vencer a Perú le sacará siete puntos de diferencia, pero si pierde, los incaicos quedarán a solo una unidad de la Celeste.



A su vez, con los resultados justos, la situación de Uruguay puede cambiar de forma rotunda ya que tras el choque ante Perú podría trepar a la tercera posición o incluso caer a la séptima quedando fuera de la clasificación de forma momentánea.



Actualmente Brasil lidera la Eliminatoria con 18 puntos. Los otros tres seleccionados que hoy estarían clasificando de forma directa al Mundial serían: Argentina (12), Ecuador (9) y Uruguay (8). Colombia, con los mismos puntos que Uruguay pero peor saldo de goles (0 y -2), iría al repechaje. Completan la tabla: Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (4).



¿Qué pasa si Uruguay gana?

En caso de que la Celeste sume los tres puntos en Lima alcanzará las 11 unidades, lo que le permitirá continuar en zona de clasificación salvo que Colombia supere a Bolivia con una gran goleada teniendo en cuenta que hoy la diferencia cafetera, con la misma cantidad de puntos que Uruguay, es de -2 y la de la Celeste de 0 y crecería en caso de triunfo.



Si los dirigidos por Óscar Washington Tabárez consiguen los tres puntos, también podrían tener la posibilidad de crecer un puesto y cerrar la jornada en la tercera posición siempre y cuando Ecuador empate o pierda con Paraguay en Quito.

¿Qué pasa si Uruguay empata?

El hecho de jugar sobre las 22:00 (hora de Uruguay) le brindará saltar a la cancha con varios resultados vistos e incluso conocer los resultados de aquellos partidos que inicien a las 21:00.



Este detalle permitirá conocer de antemano si Colombia le ganó a Bolivia, si Paraguay venció a Ecuador y si Chile se impuso como local ante Brasil. En caso de que se den esos resultados, la Celeste caería hasta la séptima posición de las Eliminatorias.



Teniendo en cuenta que el triunfo de Paraguay en Ecuador y de Chile ante Brasil son bastante más complicados que la victoria de Colombia, en caso de que solo los cafeteros sumen de a tres, la Celeste quedaría en la quinta posición.



Y si a las victorias de Ecuador y Brasil le sumamos que Bolivia se haga fuerte en La Paz y supere a Colombia, el empate mantendría a la Celeste en la cuarta ubicación, pero a tres puntos del tercero y no a uno como ahora.

¿Qué pasa si Uruguay pierde?

Al igual que acontece con el posible empate, mucho dependerá de lo que ocurra con las otras selecciones en sus respectivos partidos, pero la Celeste podría caer al séptimo lugar.



Si Colombia, Paraguay y Chile suman de a tres, Uruguay ocupará la séptima plaza con el agregado de que la diferencia con el sexto será de un punto y no simplemente la diferencia de goles. Además Perú quedaría a una unidad.



En el caso de que Uruguay pierda y solo una de estas selecciones consiga ganar quedaría en la quinta posición, mientras que ocupará la sexta plaza si son dos las selecciones que ganan.



Para que Uruguay se mantenga en la cuarta posición incluso con la derrota deberán perder los tres rivales directos que hoy tiene la Celeste, aunque en ese caso la diferencia con el tercero será de cuatro unidades.

AGENDA

Los partidos

17:00 horas | Bolivia vs. Colombia en La Paz (VTV Plus)

18:00 horas | Ecuador vs. Paraguay en Quito (VTV)

​21:00 horas | Venezuela vs. Argentina en Caracas (Gol TV)

22:00 horas | Perú vs. Uruguay en Lima (VTV)

22:00 horas | Chile vs. Brasil en Santiago (VTV Plus)