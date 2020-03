Los siete futbolistas a los que el coronavirus les postergó el sueño celeste

El jueves 5 de febrero el maestro Óscar Tabárez dio la lista de 26 futbolistas reservados para la selección de Uruguay con vistas a la doble fecha que entre el 26 de marzo (ante Chile en Montevideo) y el 31 (en Quito frente a Ecuador) daría inicio a las Eliminatorias para Catar 2022. En ella aparecieron siete nombres nuevos en la convocatoria para torneos oficiales.

Ronald Araújo, Damián Suárez, Mauro Arambarri, Brian Lozano, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez se ganaron la consideración del técnico celeste y por esos días disfrutaban por ello. La posibilidad de iniciar el camino rumbo a una Copa del Mundo los llenaba de orgullo y espeanza, pero la pandemia por coronavirus les terminó generando una decepción o, al menos, les postergó el sueño de vestir la casaca de la selección.

Si bien era una lista de reservados que por estos días debería haberse transformado en la de convocados, la fe en estar en esta última los renovó. Luego vino el golpe de la postergación de la fecha de Eliminatorias y con ello la incertidumbre de qué ocurrirá.

En algunos casos podía ser la primera convocatoria absoluta y en otros la renovación de confianza por parte de Tabárez luego de haber sido llamados (y tener minutos) en amistosos. Estos son los siete futbolistas que vieron postergados sus sueños celestes:

En 2018 llegó al Barcelona, con el que debutó el año pasado ante Sevilla. Es una de las alternativas de futuro para la zaga culé y normalmente entrena con el equipo principal. Jugó el Mundial 2019 con la Sub 20 y ya estuvo en alguna convocatoria de Tabárez para amistosos, aunque aún no debutó. Es uno de los zagueros con máxima proyección para la Celeste.

Mauro Arambarri

Mediocampista, 24 años

El salteño pasó de Defensor Sporting al francés Girondins de Burdeos en 2016, pero su explosión no fue sino hasta el año pasado, cuando logró consolidarse en Getafe, al que había llegado en 2017. Poseedor de una gran dinámica, tiene características muy similares a las de Lucas Torreira. Integró la selección Sub 20 que dispuitó Sudamericano y Mundial en 2015. El técnico de su equipo, José Bordalás, dijo hace un tiempo que no entendía cómo Tabárez no lo convocaba a la selección. La reserva llegó, pero la citación definitiva deberá esperar.