En la selección hay un criterio claro y el maestro Tabárez no se aparta de su libreto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay se apronta para el regreso de las Eliminatorias y luego del corte en la lista de reservados, hay algo que el maestro Oscar Washington Tabárez volvió a dejar en claro.

Y si hay algo que ha identificado al entrenador a la hora de elegir futbolistas es el criterio: la trayectoria en la selección pesa y mucho, y hoy sigue estando por encima de los momentos.

En definitiva, se trata de un proceso y a la vista están los resultados que la Celeste ha cosechado desde que Tabárez se hizo cargo del plantel.

Mantener un estilo de conducción y seguir un lineamiento son aspectos que marcaron un camino que se sigue transitando y que en pocos días tendrá una nueva instancia en el camino a la Copa del Mundo de Catar 2022.

La selección tuvo ayer su primer entrenamiento en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Uruguay recibirá a Paraguay el jueves 3 de junio a la hora 19:00 en el Estadio Centenario y luego, el martes 8 visitará a Venezuela en Caracas desde las 19:30.

El viernes 14 de mayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó la lista de 24 reservados del exterior y luego de las lesiones de Cristhian Stuani y Darwin Núñez, el cuerpo técnico desafectó a Damián Suárez y Mauro Arambarri, quienes lo informaron al llegar a Uruguay luego de finalizar la temporada en España con el Getafe que no estarán en esta doble fecha de Eliminatorias.

Muchos especulaban con la presencia de Arambarri en el plantel, pero vale la pena dejar en claro que más allá del buen momento del volante de 25 años que supo ser parte del proceso de selecciones juveniles, hoy Tabárez tiene en plenitud a Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matías Vecino y Lucas Torreira.

A eso se le suma la presencia de Fernando Gorriarán, quien de confirmarse, tendrá su primera citación en la selección mayor.

Lo claro es que el técnico celeste se inclina por contar con los cuatro volantes de más trayectoria en el plantel y también por empezar a darle la chance a un nuevo futbolista en el proceso ya que Gorriarán tiene 26 años.

Arambarri no estará ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias, pero no por eso dejará de estar en la consideración del maestro, un técnico que volvió a demostrar que en la selección hay un criterio claro y que no se especula.