Scaloni: “Imaginamos un partido duro;  Uruguay es hasta más difícil que Brasil”

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni adelantó en la conferencia de prensa de ayer a dos de los titulares para el amistoso de hoy a las 16.15 contra Uruguay: Lionel Messi y Sergio Agüero. No dio a conocer más porque si lo hiciera “le estaría dando una pequeña ventaja al Maestro, que de esto sabe”.

El joven director técnico (41 años) no tuvo problema en hablar de su admiración por la selección uruguaya y por Oscar Washington Tabárez.



“La valoración de Uruguay es la máxima. Es de las mejores del mundo, con una mezcla de juventud y experiencia. No ha perdido este año y sabemos de la peligrosidad que tiene. Soy un admirador fiel del fútbol uruguayo: a su entrenador lo admiro y el camino que ellos han iniciado hace unos años es el que nosotros estamos tratando de seguir”.



Es que el DT apenas inició su carrera en el banco al asumir luego del Mundial de Rusia, cuando Tabárez (72 años) llevaba 12 años al frente de Uruguay. Scaloni se retiró como futbolista en 2015, cuando el Maestro llevaba 9 años en la Celeste. También diferente es la cantidad de partidos dirigidos, ya que mientras el argentino cumplió su encuentro número 20 contra Brasil, Tabárez ante Hungría cumplió el 201.

Además, Scaloni comparó a Uruguay con Brasil, al cual venció el pasado viernes 1-0 con el penal de Messi. “Imaginamos un partido difícil, muy duro. En cierto modo, Uruguay es hasta más difícil que el de Brasil dependiendo si juegan con dos delanteros fijos o con tres por las bandas, pero eso ya no depende de nosotros. Será muy difícil”.

Del once titular, afirmó que “no estoy totalmente convencido de jugar con tres o cuatro en el medio. Tenemos esas dos variantes y los jugadores manejan los dos esquemas. Lo importante que es, cuando salgan a la cancha, cada uno sepa lo que tiene que hacer”.