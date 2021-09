¿Cómo están Rodrigo Bentancur y Matías Viña de cara al Uruguay-Bolivia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sobre el minuto 71 la Celeste tuvo dos alertas que derivaron en dos variantes en el juego ante Perú. Mientras que Rodrigo Bentancur esta caído en el centro del campo, unos metros más atrás también lo estaba Matías Viña.

Tabárez ya aprontaba la variante de Mauro Arambarri en lugar del volante de la Juventus, pero a esa le tuvo que sumar la del ingreso de Joaquín Piquerez por el hombre de la Roma.

Ambos salieron sentidos y por eso de su evolución y de los estudios que se le realizaran dependería saber si estarán para el choque de este domingo donde Uruguay se enfrentará a Bolivia en el Campeón del Siglo.



Lo cierto es que según pudo saber Ovación con fuentes allegadas a la selección la situación de ambos es un tanto complicada, aunque la que más preocupa es la del lateral izquierdo.



Es que el nuevo jugador de la Roma mantiene un dolor en el isquiotibial que lo llevará a realizarse estudios en esta jornada para conocer la entidad del mismo y aunque no está descartado, su presencia no parece sencilla.



Por otra parte, Rodrigo Bentancur tiene más posibilidades de ser de la partida, pero no está al 100%. No sería extraño que se lo cuide pensando en el juego del jueves ante Ecuador teniendo en cuenta la cantidad de variantes que tiene la Celeste en ese sector del campo.