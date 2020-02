Preolímpico: Uruguay debuta con Argentina y con el objetivo de cambiar la imagen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que de manera casi milagrosa Uruguay ingresara al cuadrangular final del Preolímpico de Colombia, la Celeste deberá tomar esta posibilidad como una revancha luego de lo que sucedió en la primera fase donde se falló en varios aspectos que casi dejan a los de Ferreyra sin chances de seguir luchando por un lugar en Tokyo. El primer round será esta misma noche cuando, desde las 20 de Uruguay, la Celeste debute en la fase final frente a Argentina.

Una de ellas pasa por la definición, una faceta en la que Uruguay no estuvo fino y que lo llevó a no poder liquidar partidos y en otros a no estirar la ventaja en el marcador con todo lo que eso significa cuando el saldo de goles te puede eliminar de la competencia.

Otro de ellos es el aspecto defensivo donde Ferreyra rotó toda la defensa, salvo José Luis Rodríguez y el arquero De Arruabarrena, con el pasar de los partidos buscando el mejor entendimiento de los jugadores y una mejora en el rendimiento que en algunos casos generaron errores que costaron muy caro.

Pero por sobre todas las cosas, el principal debe de Uruguay hasta el momento en el certamen pasa por el trato de la pelota y lo que más se le reclamó a un equipo al que le costó mucho hilvanar chances de gol concretas y que además tuvo la misma tónica durante todos los partidos de la primera ronda: entregarle la pelota al rival.

Frente a equipos como Colombia, Brasil o la propia Argentina que demostraron ser conjunto goleadores y de buen trato de pelota, la Celeste tendrá que estar atenta a no dejar espacios y además a no regalarle la pelota a los equipos que enfrente porque cualquiera de ellos tiene armas para lastimar.

BAJA. Como si enfrentar a los mejores equipos del certamen no fuera suficiente, Uruguay no tendrá a uno de los jugadores más destacados de la primera ronda: Diego Rossi.

El delantero de Los Ángeles que usó su explosión para complicar en el ataque sufrió la acumulación de amarillas y por eso no podrá ser de la partida en el choque de esta noche donde Uruguay hace el estreno frente a Argentina.

Para que la ausencia de Rossi no se note, Santiago Rodríguez tendrá que repetir la buena actuación que tuvo frente a Perú donde se hizo eje de cada uno de los ataques de Uruguay.

Junto al jugador de Nacional, otro hombre que será importante es Manuel Ugarte ya que el mediocampista marcó el ritmo de la Celeste en la mitad de cancha y siendo el tapón del 4-1-4-1 que utilizó Ferreyra fue uno de los más destacados en los dos partidos que le tocó sumar minutos.

Uruguay tiene un renacer en el Preolímpico, pero sabe que también está en el debe.