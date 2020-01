Preolímpico: ¿Qué se puede esperar de Bolivia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No se puede negar que cuando uno analiza los torneos de fútbol en los que participa Bolivia siempre se encuentra con la selección del altiplano en los últimos puestos. El arranque del Preolímpico no fue la excepción ya que cayeron por 2-0 ante Paraguay, pero las intenciones bolivianas no fueron malas.

El experimentado César Farías se hizo cargo de una selección que apostó a un 4-2-3-1 con dos hombres rápidos por las bandas, que complicaron en el inicio del juego a los guaraníes. Incluso hubo momentos en los que los laterales también se animaron a ir al ataque por los costados y hacer más difícil la tarea de los paraguayos.

A los hombres que juegan por las bandas se le suma un enganche que lleva la número 10 y que es de lo más destacado. Su nombre es Henry Vaca y a pesar de no ser pariente del recordado Joselito, tiene una técnica parecida que lo llevó a estar actualmente en Universitario de Perú.

Lo bueno y lo malo de Uruguay en el Preolímpico de Colombia By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Lo bueno y lo malo de Uruguay en el Preolímpico de Colombia

En materia defensiva puede encontarse lo más flojo de la selección del altiplano y allí es a donde tiene que apostar Uruguay para vencer.

Los zagueros no dejaron ver mucha firmeza y el arquero alternó muy buenas con muy malas. Sin ir más lejos, el guardameta Ruben Cordano tuvo gran parte de culpa del primer gol paraguayo en el estreno y serios problemas para controlar algunas pelotas que fueron al arco, pero también contuvo un penal, que despejó con sus piernas.

Uruguay no tendrá un partido sencillo ante Bolivia y con algo de presión luego de caer ante Brasil los de Ferreyra tendrán que hacer un partido inteligentes si no quieren ser sorprendidos por la selección del altiplano.