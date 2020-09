Los nuevos y los que salieron de la lista de reservados de Uruguay

El jueves 5 de marzo, una semana antes de declarada la emergencia sanitaria por coronavirus en Uruguay, el cuerpo técnico de la selección celeste dio a conocer la lista de futbolistas reservados para la primera fecha de las Eliminatorias, que debía jugarse a partir del jueves 26 de marzo.

Exactamente una semana después y un día antes que el país anunciara sus medidas, es decir el jueves 12 de marzo, FIFA y Conmebol confirmaron que el certamen premundialista se postergaba sin fecha ante el avance de la pandemia.

Por aquel entonces para Uruguay fue algo bueno, porque en la lista que había anunciado el maestro Óscar Washington Tabárez había ausencias muy significativas; la principal, la de Luis Suárez.

En la lista de reservados que hizo Tabárez este viernes sí está el "Pistolero", al igual que otros cinco futbolistas que no aparecían entonces.

El arquero, de 38 años y que defiende a Cerro Porteño en Paraguay, integró el plantel celeste para la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero no tiene ninguna presencia en el arco celeste.

El lateral-volante tiene cuatro presencias en la selección mayor e hizo todo el proceso de las selecciones juveniles. No entró en consideración en la anterior reserva por cuestiones técnicas.

El volante central por ahora sigue en Arsenal, aunque muy posiblemente continúe su carrera en Italia, con Torino en ventaja para llevárselo. En marzo aún se encontraba recuperándose de la fractura de tobillo que sufrió por FA Cup, por lo cual no estaba disponible.

Fue el goleador de la MLS Is Back , el torneo estadounidense que se disputó en Orlando, y ese hecho lo metió definitivamente en el radar del seleccionador nacional, que no lo había considerado seis meses atrás. El delantero tiene pasado en las juveniles y disputó el año pasado el Preolímpico en Colombia.

El centrodelantero, de 24 años, era otro que no estaba disponible hace seis meses porque se encontraba en recuperación de una fractura en un dedo del pie que sufrió en los primeros días de marzo. Ahora ya está en plena actividad y anotando goles en la pretemporada con Valencia, por lo cual vuelve a la nómina.

El arquero, indiscutible desde 2009 bajo los tres palos celestes, se encuentra en rehabilitación luego de la fractura de tibia y peroné que sufrió a mediados de junio. No volverá al menos hasta el año próximo.

El volante, otro habitual titular en el equipo celeste, se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha a finales de julio y todavía se encuentra en recuperación, razón por la cual no fue reservado.

No tuvo mucha continuidad en Cagliari y eso parece haberle jugado en contra. Estuvo lesionado, pero ya se encuentra bien y a la orden. Su ausencia es por decisión del seleccionador.

Edinson Cavani

Sin club

La del "Matador" es una situación atípica, porque si bien no está incluido en la lista de reserva, se da por descontado que estará en la convocatoria más allá de su prolongada inactividad. El 11 de marzo disputó su último partido y fueron 90' con Paris Saint-Germain ante Borussia Dortmund por Champions. La cuestión es que al no tener club, no hay a quién remitirle la reserva.