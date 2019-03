Mathías Suárez: "Sería un sueño poder estar muchos años en la selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera vez fue de urgencia. Se lesionaron los zagueros titulares, los suplentes y los suplentes de los suplentes. También un lateral izquierdo. De los tres laterales por derecha que fueron al Mundial, uno dejó la selección y el otro no jugaba desde el partido contra Arabia Saudita. Enfrente iban a estar Brasil y Francia, pero la Celeste tenía que viajar con una defensa casi nueva.

Mathías Suárez llevaba dos años siendo el dueño del carril derecho de Defensor Sporting pero no pisaba el Complejo Celeste desde 2015. Empezó a jugar en la selección en sub 17 y participó del Mundial de la categoría en 2013. En 2015 fue el lateral izquierdo titular de la sub 20 en el Sudamericano y la Copa del Mundo. Ese año se sumó al plantel sub 22, volvió a la derecha y ganó el oro Panamericano. Su llamado generó alguna sorpresa, pero en realidad era el candidato ideal si se sigue la lógica que viene aplicando el “Maestro” Tabárez desde 2006.



Debutó en la mayor el 16 de noviembre contra Brasil siendo titular y repitió el 20 contra los franceses. Pese a que Uruguay perdió 1 a 0 los dos partidos, el “Zorrito” fue uno de los jugadores de mejor rendimiento. ¿Qué le dijo el cuerpo técnico celeste? “Me felicitaron por el rendimiento que tuve”, contó a Ovación para esta nota.

Pasó la urgencia y los titulares del fondo se recuperaron. Cuatro meses después de ese llamado sorpresivo, Tabárez dio la lista de convocados para la China Cup. Y allí estaba Mathías. El llamado pasó de ser una sorpresa a una confirmación que ahora le da “mucha más confianza” al jugador del Montpellier francés.

Tras el legado.

Mathías Suárez en la selección sub 22 que ganó el oro panamericano. Foto: USA Today.

El lateral derecho de la selección uruguaya fue, durante 10 años, un puesto con dueño. Si el once de Uruguay fuera un barrio, el carril derecho sería la casa del vecino de toda la vida, el que vio pasar a dos o tres generaciones, al que siempre acudían los más jóvenes para que les cuente anécdotas del lugar. Y el encargado de hacer eso era Maxi Pereira, el futbolista que disputó más partidos en la historia con la camiseta de Uruguay.



Pero Maxi ya no está. El 8 de junio de 2018 ante Uzbekistán salió a la cancha con la celeste por última vez y en el Mundial de Rusia fueron sus últimos días contándole anécdotas a los que recién llegaban. Desde ese momento, el carril derecho busca nuevo propietario. Guillermo Varela y Martín Cáceres lo tuvieron en alquiler durante la Copa del Mundo, pero la poca continuidad del ex-Peñarol y la edad y lesiones del “Pelado” en los últimos años hacen que Tabárez busque otras alternativas para ese sector y el “Zorrito”, luego de los amistosos de noviembre, corre con ventaja.



“Sería un sueño poder jugar muchos años con la selección, pero uno tiene que ir paso a paso y haciendo las cosas bien para llegar a eso”, le dijo Mathías a Ovación.



Además de Cáceres, para la China Cup fue convocado Giovanni González, el lateral derecho de Peñarol, quien competirá por el puesto. Tampoco es cuestión de descartar para el futuro a Varela, quien jugó los dos primeros partidos del Mundial, se lesionó y estuvo varios meses sin jugar hasta que volvió a las canchas el 10 de marzo, en el encuentro entre Copenhague y Nordsjaelland por la liga danesa.

Otra realidad.

Suárez en Defensor Sporting. Foto: Fernando Ponzetto.

El Mathías Suárez que viaja a la China Cup no es el mismo que jugó contra Brasil y Francia. Pasó de la Curva de Maroñas al sur de Francia y cambió el Franzini por el Stade de la Mosson. Desde su llegada al Montpellier en enero jugó cuatro partidos, tres de ellos como titular en el equipo que actualmente está séptimo en la Ligue 1. Sin embargo, no encuentra muchas diferencias entre Defensor y Montpellier porque “en los dos equipos, los planteles son muy unidos”. Tanto que sus compañeros en el equipo francés lo felicitaron apenas se enteraron de la convocatoria de Tabárez.



¿Ya piensa en jugar la Copa América? “Todavía no, antes tengo que ir paso a paso haciendo las cosas bien. Más adelante, si se da, sería un sueño. Pero ahora estoy tranquilo y con mucha confianza”.



Peleando un lugar en el fútbol francés.

Mathías Suárez en Montpellier. Foto: Prensa Montpellier.

En enero, Suárez pasó de Defensor Sporting a Montpellier a cambio de 950 mil euros. Estuvo algunos partidos sin jugar hasta que debutó el 2 de febrero, siendo titular ante Nimes. Sin embargo, ese día sufrió una lesión en una costilla y no salió a jugar el segundo tiempo.



Estuvo de baja hasta el 22 de febrero. Dos días después ingresaba a los 30 minutos ante Stade de Reims por el lesionado Ruben Aguilar. El 5 de marzo ante Girondins de Bordeaux y el 10 frente a Angers disputó los 90 minutos.



En la pasada jornada ante Lyon, Aguilar volvió a la titularidad y Suárez fue suplente.