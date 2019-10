Lozano: "Tabárez me pide que me suelte, encare por las bandas y le pegue al arco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futbolista de la selección de Uruguay, Brian Lozano, dijo esta mañana que el entrenador Óscar Tabárez le dio instrucciones claras para los partidos amistosos: "me pide que me suelte, que encare por las bandas y le pegue al arco".

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el volante celeste se mostró "muy contento" por su momento actual en el Santos Laguna "tanto en lo personal como en lo colectivo". El equipo mexicano está segundo en el torneo local a un punto del líder Necaxa y con un partido menos disputado. Lozano suma seis goles en 12 partidos disputados.



Sobre el plantel de Uruguay, Lozano manifestó que "la calidad de jugadores que hay en la selección hoy en día es muy grande, la mayoría son jóvenes y están en Europa" y en ese contexto "cada oportunidad o partido amistoso hay que aprovecharlo al máximo".



El volante contó que en el equipo mexicano, su entrenador Guillermo Almada lo ha utilizado "de enganche o de volante por afuera" y principalmente como "mediapunta por izquierda". "Donde me metan, siempre voy a jugar, porque esas oportunidades hay que aprovecharlas", afirmó.



Consultado sobre qué cosas le ha dicho Tabárez en los entrenamientos de cara a los amistosos entre Uruguay y Perú, indicó que le pidió "que me suelte a jugar, que encare por las bandas, que le pegue al arco. Eso a uno lo libera más para poder hacer lo que tiene que hacer".



"Jugar con nuestra gente en el Centenario es una linda experiencia", valoró Lozano. Además, recordó que "en los primeros partidos de la Eliminatoria pasada en el estadio me tocó estar pero lamentablemente no pude debutar. Espero que esta vez se me dé la posibilidad de jugar y si se da, aprovecharla".