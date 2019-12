"Leo" Fernández no será cedido por el Toluca para la selección preolímpica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección sub 23 de Uruguay, que se prepara para el preolímpico a disputarse en Colombia, sufrió una baja importante ya que no podrá contar con Leonardo Fernández porque Toluca no lo cederá.

El equipo azteca acaba de hacerse con los servicios del volante ofensivo y busca tenerlo en su plantel en el comienzo de la pretemporada y por lo tanto no lo cederán para que juegue con la selección uruguaya.

Cabe recordar que Fernández, exFénix y Universidad de Chile, tuvo este mismo año una presencia con la selección uruguaya en los Juegos Panamericanos que se disputaron en Perú.

De esta manera, mientras Ferreyra está a la espera de Juan Manuel Sanabria que está en Atlético de Madrid y Federico Viñas que está disputando las finales del fútbol mexicano con el América, sabe que contará con una lista de 26 jugadores de la que deberá sacar a tres.