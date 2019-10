"Josema" Giménez elogió a Guerrero y dijo cómo extraña a Godín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay prepara sus dos partidos amistosos de octubre contra Perú, a jugar en Montevideo el viernes 11 y en Lima el lunes 14. Para ello la selección uruguaya ya está en la preparación en el plantel celeste y este miércoles hablaron en conferencia de prensa José María Giménez y Fernando Muslera.

JOSEMA GIMÉNEZ La salida de Godín del Atlético de Madrid y cómo lo afectó, al equipo y a él en cancha

"Diego era un pilar fundamental para nosotros, como lo es en la selección. En el Atlético era así. Quedó demostrado, la gente se puso muy mal cuando se fue, el club sufrió su salida. Pero vinieron compañeros nuevos que se adaptaron rápido. Poco a poco, con un equipo muy joven, vamos encontrando el equipo para encaminar el año. Estamos aprendiendo y creciendo".

"Al principio raro porque jugaba por derecha, estaba acostumbrado a un perfil. Siempre con la salida de pelota con el perfil derecho era más fácil, hoy por hoy es más fácil encerrarse por izquierda que no es mi pierna buena. Es cuestión de minutos, partidos; jugar ahí y adaptarse. Al principio me costó. Si bien es casi igual, es muy diferente en cuanto a la pierna buena. Pero el jugar es lo que uno busca, en donde da igual. Me propongo siempre estar y dejar todo en la cancha en donde me toque. A veces hay posiciones que a uno le pueden gustar más o menos, pero la mentalidad es siempre la misma"

JOSEMA GIMÉNEZ Los elogios para Paolo Guerrero y qué significa el amistoso contra Perú

"Si juega el viernes y cumple los 100 partidos, felicitarle. Jugar 100 partidos con tu selección debe ser algo muy bonito y admirable. Es un jugador que todos lo vimos, lo conocemos. Le ha dado, le dio y le sigue dando muchísimo a la selección de Perú. Es un ejemplo, es un jugador que nunca baja los brazos, en todo momento está luchando, en el partido; tiene muchas condiciones físicas y calidad. Es un jugador admirable y muy a tener en cuenta en un partido, más uno siendo central porque es un jugador que si agarra la pelota te puede hacer mucho daño. Pero si hablo de Perú, hoy por hoy todos los jugadores están haciendo un grandísimo trabajo. Yendo a Guerrero, es un jugador que se le respeta un montón".

"Son partidos que sirven para crecer, para encontrarnos como equipo, seguir conociéndonos sobre todo con los compañeros nuevos. Tenemos que encontrar nuestra identidad para ir mecanizando lo que viene, el fútbol en la cancha, los compañeros en el vestuario, el grupo que es muy importante y para eso sirven este tipo de partidos. No es solo una preparación de 90 minutos para demostrarle al maestro que queremos estar, es una preparación conjunta que conlleva una convocatoria de 10 días, que son pocos pero siempre sirve para conocernos y seguir creciendo como equipo".



JOSEMA GIMÉNEZ Qué representa ser uno de los capitanes del Atlético de Madrid

"Es un orgullo poder ser uno de los capitanes del club. Lo tomo con mucha responsabilidad, una responsabilidad bonita. Pero es algo que se dio por naturaleza, llevo muchos años en el club, estaba quedando como uno de los más viejos y se me dio la posibilidad de ser capitán. Trato de aprovecharlo, seguir aprendiendo ahora en nuevos aspectos ahora en cosas que no conocía, pero hoy me toca aprender, me toca enfocarme y meterme en esos aspectos. Es algo que asumo con muchas ganas. Al final y al cabo me lo tomo como un premio por el esfuerzo que uno hace durante las temporadas, las pretemporadas, cada semana, la paciencia cuando no te toca jugar. Es un premio que ayuda a seguir aspirando a más. Soy una persona que se mete en la cabeza crecer constantemente. Quiero ser mejor futbolista".

Fernando muslera La "revancha" contra Perú y las enseñanzas a transmitirle a los más jóvenes

"Más allá que enfrentamos a un rival que en la Copa América nos eliminó, es otro momento, son partidos de preparación para lo más importante que es la Eliminatoria de cara al Mundial. El objetivo es encontrar el juego, el equipo, todo lo que sea necesario. Enfrentamos a un gran rival que está en un gran momento".

"Enseñanzas muchas. Hemos vivido todo tipo de momentos que se puede vivir en el fútbol. Lo que se transmite a los jugadores nuevos que entran es lo que es Uruguay, lo que es la selección. Pero ya vienen con una base, ya venimos creados de una manera diferente. Todos sabemos que cuando nos vestimos con esta camiseta sabemos muy bien lo que tenemos que dar"