José María Giménez: “Nos jugamos la vida y en casa tenemos que ganar”

De cara al partido de este jueves frente a la selección de Ecuador desde la hora 19:30 en el Estadio Campeón del Siglo por una nueva jornada de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, José María Giménez habló en conferencia de prensa y destacó la forma de juega de la selección de Uruguay y también la necesidad de ganar.

“Para todos los partidos trabajamos de diferente forma y el maestro tiene una idea de fútbol, pero adentro de la cancha los que ejecutan son los jugadores. Muchas veces en los partidos se depende mucho del rival y contra Bolivia teníamos la experiencia de la Copa América por lo que ya sabíamos cómo jugarle, hacerle daño y siempre tuvimos claro cómo atacar y también defender”, dijo el zaguero del Atlético de Madrid.

Respecto a la presión alta que ejerció la Celeste en los últimos dos encuentros, Josema destacó que “no es lo mismo jugar siempre cerca de tu arco con líneas cerradas, defender durante el partido de manera compacta a salir a presionar alto y tener siempre muchos jugadores en ataque. Eso obliga a defender más atentos porque no es lo mismo cuando hay 50 metros para atrás que cuando estás cerca de tu arco, pero como jugar de fútbol uno se tiene que adaptar a todo tipo de circunstancias, por eso hay que saber a 50 metros el área o al lado de ella. Hay que saber llevarlo”.

La selección cometió errores en defensa en el encuentro frente a Bolivia a pesar del triunfo por 4 a 2 y acerca de esto, el defensor celeste remarcó que “más que errores son desatenciones que no es lo mismo porque defensivamente todo el equipo hace un muy buen trabajo. Por ahí te dicen que la defensa comete errores, pero no solo defienden cuatro y el arquero. Es todo el equipo el que defiende y la realidad es que defensivamente hacemos un trabajo muy bueno que es totalmente diferente al de años anteriores. En estos últimos partidos demostramos que jugamos mucho en campo rival y es difícil. Son desatenciones que es un partido complicado te generan un estrés mental y un despiste o un mal momento te puede costar caro. Esto significa que tenemos que estar concentrados, corregir eso y que no vuelva a suceder. En partidos anteriores no nos trajo problemas, pero es verdad que, si estás en un partido cerrado y te pasa algo así, te puede costar caro”.

José María Giménez en el partido entre Uruguay y Bolivia. Foto: Nicolás Pereyra.

Ante la consulta por el rendimiento defensivo de Uruguay, que recibió 10 goles en ocho partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, Giménez dijo que “como dije antes, es un tema de atención. Hay que tener en cuenta que esta no es la misma selección de años anteriores que por ahí teníamos otro tipo de jugadores y eso hace que uno como futbolista se adapte al juego del compañero. Y no todos los futbolistas son iguales. Cada uno tiene su estilo. Hoy tenemos un equipo totalmente ofensivo que juega en campo rival o otrata de hacerlo y propone muchísimo. Jugar tan lejos del arco hace que nos agarren mal parados y siempre se sumen más delanteros rivales al área, pero eso se corrige siendo compactos a la hora de atacar y defender. Si somos un equipo corto y cerrado defendiendo, vamos a conseguir que nos hagan menos goles”.

Al llegar a Uruguay, José María Giménez hizo sus descargos por la situación que se generó en varias ligas de Europa respecto a la convocatoria de los futbolistas a las selecciones sudamericanas, pero eso no motivó a tocar el tema en el Complejo Celeste: “Estas semanas la verdad estamos jugándonos la vida para ir al Mundial. No tenemos tiempo para pensar qué hacer. Pensamos en estos partidos. No hay margen para pensar en otra cosa que no sea Ecuador. No existe pensar qué hacer o con quién hablar. La cabeza nuestra solo está en Ecuador”.

Consultado acerca de qué le pareció la suspensión del encuentro entre Brasil y Argentina en San Pablo, “Josema” fue claro: “Es más de lo mismo que dije cuando llegué a Uruguay. Es lamentable, pero son cosas que no sé si pasan, pero que se pueden evitar seguro”.

El defensor de la selección uruguaya también habló de Ecuador y contó que “me preocupa la necesidad de sumar que tienen porque cada punto en esta Eliminatoria es importantísimo. Nosotros como equipo que juega en su casa tenemos que conseguir los tres puntos y esa es nuestra cabeza. Ecuador tiene herramientas para atacar, con jugadores importantes y nosotros como equipo necesitamos defender eso para poder atacar. La realidad es que tienen varios jugadores, grandes futbolistas, y que nosotros tenemos que saber manejar el tema de la velocidad. Son rápidos. Valencia es rápido por afuera, es un referente del ataque y si sabemos dominar eso vamos a tener más chances de ganar el partido”.

Por último, José María Giménez cerró diciendo que “todos los partidos son determinantes, nos jugamos la vida y en casa tenemos que ganar y sumar. Quedó demostrado en el camino a Rusia 2018 que nos hicimos fuertes de local y clasificamos. Por eso si ganamos en casa tendremos más chances de poder ir a Catar”.