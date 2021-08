Infantino se comunicó con el primer ministro inglés para "solicitar que no se les prive representar a sus países"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho de que varias de las principales ligas de Europa no quieran ceder a sus futbolistas para los juegos de Eliminatorias alertó a las asociaciones miembros de la Conmebol, a la propia entidad sudamericana e incluso a la FIFA y por eso Gianni Infantino puso manos a la obra.

Luego de la carta que fue enviada de parte de la FIFA a Conmebol donde se hacía referencia que el organismo "se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas", el propio Gianni Infantino se comunicó con el primer ministro inglés,. Boris Johnson.

"He contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional", sostuvo Infantino en una carta publicada por la FIFA.



"He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020", agregó.

A su vez, el mandatario de la FIFA aseguró: "Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta.



"En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo. La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo", expresó.



"Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA", sentenció.