Alonso: "Recibíamos entre 40 y 45 centésimos por abonado por partido de Uruguay"

La Asociación Uruguay de Fútbol, a través de su nuevo producto AUF TV, hizo la primera gran producción con la selección uruguaya y le fue bien. Ante la falta de ofertas para emitir el partido ante Costa Rica, lo cual generó una denuncia por parte de Julián Moreno, integrante del Ejecutivo, y una respuesta enfática por parte de la empresa Tenfield, la AUF decidió emitir lo que fue el triunfo 2-1 de Uruguay ante los ticos a través de Vera+, la señal de Antel.

La experiencia fue considerada "ampliamente satisfactoria" por parte del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. "Los datos que tenemos son muy alentadores de cara al futuro en cuanto a la audiencia. El número de televidentes estuvo cercano a los 300.000, lo cual teniendo en cuenta la hora (23.00) y las ausencias que tenía la selección (no jugaron Luis Suárez, Edinson Cavani ni Diego Godín) es muy bueno, además de que salió muy bien técnicamente".

Los número manejados por Alonso los recibió de parte de Antel, que también quedó muy conforme con la audiencia que tuvo la transmisión, pues hubo unos 115.000 usuarios que tuvieron la señal abierta en forma constante, lo cual demuestra por otra parte el mercado que tiene la selección.

El presidente de la AUF admitió que le llegaron todos comentarios positivos, por más que hay cosas a corregir en el futuro. "En realidad no era nuestra intención que no se viera por televisión, pero también entendimos que era la oportunidad de ponernos firmes y luchar por lo nuestro. Quiero que a la gente le quede claro que esto no lo hicimos para ir en contra de nadie, sino a favor de la AUF. Estábamos recibiendo muy poco, entre 40 y 45 centésimos por abonado por partido de Uruguay, una cifra absolutamente ridícula que no podíamos seguir convalidando".

Algo que le quedó como una espina clavada a Alonso fue que los uruguayos en el exterior no pudieran verlo a través de la señal de streaming. "La AUF no tiene los derechos para el exterior del país, sino solo para emitir el partido dentro de la jurisdicción de Uruguay. Por eso le debemos pedir disculpas a los compatriotas que están en el extranjero y no pudieron observar el encuentro, al menos por la señal de Vera+. De repente pudieron verlo por la que generaba la televisión de Costa Rica". Sin embargo, añadió que para los próximos encuentros "estamos trabajando para que en los futuros contratos con quienes tengan los derechos nos permitan quedarnos con algunas jurisdicciones en las que hay importantes colonias de uruguayos, como Argentina, Australia, España, Estados Unidos, por ejemplo".

Uruguay volverá a jugar el martes 10, a la hora 21.00, ante Estados Unidos en San Luis, Missouri y también se verá, al menos por ahora, solo por Vera+ y con el mismo equipo de periodistas, compuesto por el relator Rodrigo Romano y los comentaristas Damián Herrera y Sebastián "Loco" Abreu.