Homenaje al “Maestro”: Tabárez tendrá una escultura en la explanada de la IMM

Óscar Washington Tabárez, el hombre que durante 12 años dirigió a la selección uruguaya y por estos días espera una comunicación de la AUF para renovar su contrato hasta 2022, será homenajeado por la Intendencia de Montevideo con una escultura en su explanada.

El homenaje a Tabárez fue presentado en el portal Montevideo Decide, en el que se recogen propuestas de la ciudadanía para la capital. Anoche, el intendente Daniel Martínez confirmó que tres de estas propuestas se concretarán en los próximos meses. Una de ellas es dotar de más presupuesto para castraciones masivas de perros y gatos, otra es que el boleto común habilite el viaje de una hora por defecto y la última es el homenaje al entrenador.

Idea 1: Homenajear a El Maestro Tabárez, su proceso y trayectoria. Tras un intercambio con Eric surgió la posibilidad de colocar una escultura en la explanada, en tamaño real, lo vamos a concretar antes de fin de año. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 18 de septiembre de 2018

La propuesta fue presentada por Eric Álvez, un sociólogo de 34 años que en medio del Mundial de Rusia 2018 comenzó a conversar "un poco en joda y un poco en serio" en Twitter con el tema.



"El proceso de Tabárez ha trascendido sobre todo en que cuando nuestra generación era más chica, la identificación con la selección era exclusivamente deportiva, acá hay una cosa que trasciende lo deportivo", relató Álvez a El País.



"En cada conferencia de prensa, lo que resaltaba de lo que (Tabárez) decía no era lo deportivo, era el transmitir ciertos valores y cierto análisis de la sociedad, que hacía que mucha gente muy diversa se identificara", señaló.



La propuesta se publicó en la web de Montevideo Decide el 8 de julio. A los cuatro días ya había recogido la mitad de los apoyos necesarios y finalmente superó los 500, pasando a estudio de viabilidad para ser analizada por la comuna.

Allí se presentó un inconveniente. El texto explicaba que “se propone un homenaje al maestro Óscar Washington Tabárez y nombrar un espacio en la explanada de la Intendencia de Montevideo con su nombre”, porque “gracias a las transmisiones de las hazañas deportivas de la selección uruguaya en la pantalla del IMPO, la explanada de la Intendencia ha cobrado valor como punto de reunión y de festejo de ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad”, generando que se transforme en “un espacio público que ha quedado indisolublemente ligado al encuentro popular para alentar a la Celeste, como quedó demostrado por la reciente intervención del David”.



"Cuando la propuesta llega a los 500 votos, me llaman de la intendencia y me explican que no se podía nombrar ningún espacio público si la persona no ha fallecido, porque el marco legal no lo permite", recordó Eric. Por este motivo, le propusieron estudiar la posibilidad de que en lugar del nombre de un espacio, se realice una escultura de tamaño real del DT.

Álvez consideró que "la propuesta fue tan loca como necesaria y justa" y contó que, según le informaron desde la intendencia, Tabárez está al tanto y se siente "contento y agradecido" por el homenaje que le harán.



La coordinadora de Montevideo Decide, Celiana Barolín, dijo a El País que el artista a cargo de la escultura de Tabárez será Alberto Morales Saravia, el mismo que hizo la estatua de Luis Suárez que se encuentra en Salto, la de Carlos Gardel que está en el bar Facal y las de Obdulio Varela, Rosa Luna y Alfredo Zitarrosa, que se pueden ver en el shopping Tres Cruces. También hizo un busto de Wilson Ferreira Aldunate, que se encuentra en la Plaza Constitución de Flores.



Morales Saravia se encuentra trabajando en una estatua de Edinson Cavani, que acompañara a la de Suárez en el norte del país.

La institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas, o el “proceso de selecciones”, como se conoce al proyecto creado y dirigido por Tabárez, lleva 12 años en funcionamiento. Desde entonces, las selecciones uruguayas clasificaron a tres mundiales de mayores, seis de sub 20 y tres de sub 17 y una edición de los Juegos Olímpicos. La selección mayor finalizó cuarta en la Copa del Mundo de 2010 y quinta en 2018, además de haber ganado la Copa América 2011 y ser cuarta en la Copa de las Confederaciones 2013.



La selección sub 17 de 2011 alcanzó la final del Mundial de México, al igual que la sub 20 de 2013, mientras que la sub 20 de 2017 conquistó el Sudamericano juvenil, un torneo que Uruguay no ganaba desde 1981.



Además, las selecciones sub 22 obtuvieron la medalla de oro Panamericana en 2015 y la de bronce en 2011.