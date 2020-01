La misma historia: Uruguay repitió errores y perdió ante Bolivia en el Preolímpico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Le puede poner la camiseta de Paraguay, de Brasil o de Bolivia, la que usted quiera. Lo cierto es que frente a cualquiera de las tres selecciones uno podrá observar la misma postura de Uruguay.

Es cierto que cuando hay un estilo de juego y una idea fija no siempre hay que cambiarla, aunque cuando la misma no da resultado siempre es bueno meter mano.

Ferreyra lo intentó en nombres porque para el juego ante Bolivia hizo cinco cambios respecto a lo que había sido la derrota ante Brasil, pero ni así fue suficiente porque el rendimiento celeste volvió a dejar mucho que desear.

Los circuitos de juego fueron nulos y más allá de que el rival siempre juega y Bolivia lo hizo de igual a igual sin achicarse, Uruguay le entregó demasiado la pelota a la selección del altiplano que aprovechó para hacer el partido que más le convenía.

El penal de Villarroel para el gol de Bolivia ante Uruguay en la Sub 23. Foto: EFE

Lo mismo que sucedió ante Paraguay y frente a Brasil se repitió ante Bolivia y el resultado se pareció más al que ocurrió ante la “Canarinha” que al que ocurrió en el estreno frente a los guaraníes donde “Nacho” De Arruabarrena se vistió de figura y eso le dio la chance a Uruguay de mantenerse en partido.

Lo insólito de lo que sucedió en el Centenario de Armenia es que de una jugada clarísima de Uruguay llegó el primer tanto de Bolivia. Viñas dejó de cara al gol a Benavídez y el remate del mediocampista de Independiente no fue el mejor y terminó en las manos del arquero Cordano. De ahí el envío largo del guardameta que derivó en un cálculo equivocado de Santiago Bueno y un penal de De Arruabarrena que Villarroel aprovechó.

Así se puso en ventaja la selección del altiplano para demostrar que no solo dominaba la pelota, también lo hacía en el marcador que indicaba que los de Farías estaban arriba.

Joaquín Piquerez en el duelo entre Uruguay y Bolivia en el Sub 23. Foto: EFE

La postura de la selección uruguaya continuó siendo la misma y eso fue lo que más sorprendió porque Bolivia estando en ventaja presionaba más de lo que lo hacía una selección compatriota que volvió a dejar muy solo al “9” que en este caso fue Federico Viñas que ocupó el lugar de Juan Ignacio Ramírez.

Para el complemento, los cambios parecieron demorar demasiado y pese a lo mal que jugó Uruguay hay que decir que estuvo a una buena definición de quedarse con los tres puntos.

El festejo de Federico Viñas tras el tanto en el Uruguay-Bolivia por la Sub 23. Foto: EFE.

Es que José Luis Rodríguez y Federico Viñas pusieron el empate en dos minutos y eso no solo le dio una chance inimaginable a los celestes también les permitió encontrar espacios que dejaba la selección boliviana.

Pero esos espacios no fueron aprovechados y los contragolpes que tuvo Uruguay no terminaron en la red boliviana y eso terminó costando caro. Con más rebeldía que fútbol, y eso es muy importante remarcarlo porque la remontada no debe opacar el flojo desempeño, la Celeste atacó, pero también fue atacada y ahí sufrió el 2-3 de Saldías que ahora lo compromete para clasificar.



PRIMER TIEMPO

Pese a que las intenciones que uno podía imaginar para este juego eran distintas, la postura planteada por Gustavo Ferreyra volvió a repetir lo mostrado en partidos anteriores donde el rival se hizo dueño de la pelota y Uruguay intentó recuperarla para salir al ataque.

En ese trabajo, el ingreso de Manuel Ugarte fue bueno, pero en materia de ataque la selección volvió a dejar mucho que desear en los primeros 45' ante una selección de Bolivia que gana 1-0 por un gol de penal que anotó Villarroel.

Un instante después de la jugada más clara que tuvo Uruguay con un mano a mano de Carlos Benavídez que terminó en las manos del arquero Cordano llegó un pelotazo y un error de cálculo de Santiago Bueno que protagonizó una pelota suelta y un penal cometido por Ignacio de Arruabarrena.

La postura celeste fue similar a la que se vio en los juegos anteriores y eso llevó a que los circuitos de juego fueran pocos y que nuevamente el trato de la pelota no sea el mejor y dejara muy solo al "9" que esta vez fue Federico Viñas.

Mucho para cambiar de cara al complemento tras un primer tiempo donde lo mejor se vio en el mediocampista de Fénix por recuperación, entrega, intenciones con pelota dominada y por cortar lo que era el segundo de Bolivia en un contragolpe de cinco contra dos.

SEGUNDO TIEMPO

Final electrizante y que permitió que el gol del triunfo pudiera ser para cualquiera de los dos. En los minutos finales desapareció la mitad de la cancha y eran jugadas claras para Uruguay y jugadas claras para Bolivia, pero al final fueron los del altiplano los que lo hicieron.

La Celeste, con más corazón que fútbol y eso es importante remarcarlo, llegó al empate en una ráfaga de dos minutos cuando el "Puma" Rodríguez y Federico Viñas pusieron los goles que ilusionaban a una selección uruguaya que no jugó para nada bien.

Ugarte sacó una pelota en la línea y Arezo no aprovechó un mano a mano increíble y fue lo que transformó el final en todavía más interesante porque los tres puntos podían ser para cualquiera.

Dos contragolpes desperdiciados por Uruguay y uno por Bolivia terminaron marcando la diferencia porque el que sí terminó bien la selección de Farías valió el 2-3 y la victoria para los del altiplano que complican la clasificación de Uruguay.