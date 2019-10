Godín llegó a Uruguay: “Con Perú son siempre partidos competitivos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán de Uruguay, Diego Godín, no cambia. Por eso, al llegar en la mañana de este martes a Montevideo para unirse a la selección que jugará dos amistosos frente a Perú en la fecha FIFA, salió por arribos normalmente. Nada de sala VIP para el hoy defensa del Inter de Milán. Muchas fotos y muchas firmas, pero el capitán cumple con todos.

“Siempre es lindo venir a reencontrarse con los compañeros de la selección, aunque esta vez es distinto a cuando venimos a jugar por Eliminatorias. Juntarse siempre es lindo, lo mismo que regresar al país y ver a la familia”, afirmó y dijo a su vez que llegaba bien a pesar de la molestia en la rodilla que sintió en el clásico frente a Juventus.



“He cambiado de equipo y de fútbol y me estoy adaptando. Es un sistema diferente al que venía jugando hace años en el Atlético. Es una nueva experiencia y un nuevo desafío. El otro día nos tocó perder por Champions con Barcelona pero hicimos un gran partido. Y también caímos con Juventus y quedamos a un punto. Pero lo hicimos bien. Me estoy adaptando a una nueva vida, pero estoy contento. Estoy en un gran club. Los compañeros me recibieron muy bien, tengo a Matías (Vecino) que me ha ayudado mucho. Y tenemos un gran entrenador”, contó sobre la realidad de su equipo.



A propósito de Perú dijo que nada tenía que ver estos partidos con lo que sucedió en la Copa América 2019, y analizó: “con Perú son siempre partidos competitivos. Va a ser un lindo partido en el que vamos a intentar plasmar lo nuestro en la cancha y empezar ya a preparar las Eliminatorias”.

Darwin Núñez llega a Uruguay. Foto: Francisco Flores.

También arribó al país el futbolista Darwin Núñez, del Almería, que hizo su debut en el equipo de la segunda división española el pasado 3 de octubre..