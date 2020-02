Un flojo primer tiempo dejó a Uruguay sin triunfo y muy complicado: 2-3

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PRIMER TIEMPO



A Uruguay le volvió a costar con pelota, aunque al menos no jugó tan replegado como en partidos anteriores. De todas maneras, esto no evitó que le costara mucho lastimar el arco de Cambeses porque Viñas volvió a quedar muy solo en el ataque y los intentos de Santiago Rodríguez no fueron suficientes.

En el intento de mover la pelota con claridad, el que más lo hizo fue Ginella con su habitual clase en el mediocampo, pero tampoco alcanzó. Argentina no fue una selección insoportable sobre el arco de De Arruabarrena, porque no contó con muchas chances, pero las que tuvo.

Es que un tiro libre de Alexis Mac Allister terminó en la red celeste luego de una floja reacción de De Arruabarrena que no pudo despejar una pelota que ingresó sobre el primer palo y minutos más tarde Vera encontró una pelota suelta a la que le pegó de aire y se transformó en un golazo.

Fueron dos golpes muy duros para Uruguay sobre todo porque se dieron ambos antes del descanso. La selección de Ferreyra sigue mostrando una floja imagen, como sucedió en el resto del certamen, y eso se refleja en el marcador.



SEGUNDO TIEMPO



La intención. Eso es lo que más se rescata de Uruguay en el segundo tiempo y la rebeldía que al fin y al cabo es lo que muchos hemos pedido en los partidos de Uruguay en el Preolímpico Sub 23.



Es cierto que en el complemento se recibió un nuevo gol de Argentina, pero también la Celeste mostró una nueva imagen. Una que a muchos puede dejar satisfecho y que aunque no fue suficiente, mejoró lo que había sido la primera parte.

La inclusión de otro delantero ayudó a Viñas que ahora tenía compañía en el ataque y fue precisamente esa compañía la que anotó el primer descuento. Juan Ignacio Ramírez ganó, aprovechó el error de la defensa y marcó con el arco libre.

Argentina, tal vez cómoda por el resultado, le entregó la pelota a Uruguay y así fue como la Celeste se agrandó y aunque se salvó en algunas jugadas terminó marcando también el segundo tanto, aunque ya no había más tiempo y el gol de Arezo solo sirvió para decorar el resultado.