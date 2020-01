Fiermarín se ganó un lugar en la Sub 23 jugando en la "B" y disfruta por duplicado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su segundo apellido es Forlán, pero no sabe cuál es el parentesco aunque “supuestamente es primo lejano”. Jugó un solo partido como “9” cuando era chico, pero se dio cuenta que “no era lo mío” y terminó en el arco, donde encontró su lugar. Su nombre es Cristopher Fiermarín e hizo algo que pocos logran: meterse en una selección viniendo desde la Segunda División.

Es cierto que Torque ya ascendió y este 2020 jugará en la máxima categoría del fútbol uruguayo, pero si hoy el guardameta está en Colombia en el plantel de la Sub 23 de Uruguay que jugará el Preolímpico fue por el gran rendimiento mostrado en la “B”.

Nació en Rosario (Colonia), pero de chico se fue a vivir a La Paz, “un pueblito bien cerca, aunque el baby fútbol lo hice en el Rosario Atlético”.

La vida de Cristopher Fiermarín dio un vuelco rápidamente porque a los 13 años ya se encontraba en Montevideo, donde hizo las divisiones juveniles con Defensor Sporting. “Hice todas las formativas hasta llegar al último año de Cuarta, estuve en el plantel principal y no me tocó jugar”, cuenta Fiermarín, quien además es uno de los dos jugadores de Torque que están en procesos de selección, ya que el arquero Francisco Coirolo fue preseleccionado en la Sub 20.

Cristopher Fiermarín en el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: Gerardo Pérez.

Hasta que en 2018 le llegó la oportunidad de ir cedido. Torque estaba haciendo su debut en la Primera División y desde el Parque Rodó llegó un joven arquero que “tenía muchas expectativas, porque era un club nuevo, que hacía las cosas bien y al que llegué de la mejor manera”.

Pese a eso, el debut no fue sencillo porque por delante tenía a Mathías Cubero e Ignacio Barrios, aunque cuando tuvo la oportunidad no la desaprovechó y desde el Intermedio 2018 no se separó más de la titularidad. El estreno había sido en el histórico 2-0 ante Peñarol por la lesión de Cubero, donde había “nervios y estaba muy ansioso por debutar tan joven, pero por otro lado tranquilo porque me venía preparando para hacerlo en cualquier momento”.

Sufrió el descenso, pero como dice el dicho fue para atrás solo para tomar impulso. Tuvo un gran año y eso le valió la citación de Gustavo Ferreyra para el Preolímpico.

Fiermarín buscará en Colombia su estreno en la selección, ya que “estuve en la preselección de la Sub 15 pero no pude viajar y después estuve en la Sub 17 de 2015 que viajó a Paraguay con el ‘Vasco’ (Ostalaza) y fui suplente”. Precisamente de esa selección se reencontró con jugadores como Santiago Bueno, Joaquín Piquerez y Diego Rossi, en un combinado celeste que también tuvo a otros que ya brillan como Federico Valverde o Marcelo Saracchi.

Cristopher Fiermarín vive un gran momento siendo figura en Torque y convocado en la sub 23. Foto: Gerardo Pérez.

“Ahora tengo la oportunidad de estar acá de vuelta con una selección que es mucho más competitiva porque son todos jugadores de Primera División y en un campeonato muy parejo”, aseguró el guardameta de 22 años.

Junto a Ignacio de Arruabarrena y Rodrigo Formento forman el grupo de los arqueros que viajó rumbo a Colombia y sostiene que “es una competencia muy sana. Tiramos todos para el mismo lado y eso también lo potencia a uno”.

A Fiermarín le tocó ser titular frente a Progreso, en uno de los enfrentamientos ante la Selección Gaúcha y ante Canelones del Sur en lo que fueron los amistosos previos al viaje.

Precisamente el arco es uno de los sectores más complicados teniendo en cuenta la paridad que existe entre las tres opciones que tiene Ferreyra.

Fiermarín ante la marca de Juan Ignacio Ramírez en un entrenamiento de la Sub 23. Foto: Gerardo Pérez.

Lo que se pudo observar de los trabajos de los arqueros en el Complejo Celeste refleja a la perfección lo relatado por Fiermarín, pues entre ellos se nota una buena relación y lo mismo con Carlos Nicola, el entrenador de arqueros.

La filosofía de Torque también lo llevó a potenciarse a sí mismo, ya que hoy sus espejos son guardametas como Marc Andre Ter Stegen y Ederson “arqueros que están perfilados al estilo que nosotros tenemos de jugar con los pies y trato de fijarme en ellos para seguir aprendiendo”.

Los objetivos del arquero de Torque no solo pasan por lo individual, también lo hacen por lo grupal y por eso más allá de ilusionarse con tener la chance de debutar vistiendo la camiseta de la selección uruguaya, también aspira a que el plantel tenga un buen rendimiento y así lograr el objetivo principal de ingresar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En dos años la carrera de Fiermarín dio un giro inesperado y pasó de no jugar a ser titular en Primera División y ganarse un nuevo puesto en la selección uruguaya. A los 22 años, todavía tiene mucho por delante y el hecho de quedar en la historia por llegar a la Celeste viniendo de la “B”.

un año para recordar Campeón con Torque y valla menos vencida El objetivo de Torque era el ascenso y si venía con una copa, mejor. Los de Pablo Marini lo terminaron consiguiendo porque se consagraron campeones de la Segunda División y así se ganaron el derecho a disputar el Uruguayo 2020 en Primera. Gran parte de eso fue gracias a Fiermarín, que solo recibió 14 goles en 22 partidos. No faltó a ninguno de los encuentros del equipo celeste en la temporada y “yo lo hablo con los muchachos de Torque y les digo que estoy agradecido a ellos por el buen año que hizo el equipo en general. Lo individual es importante, pero lo grupal te impulsa a mejorar y gracias a eso hoy estoy acá”. En 2018 Fiermarín llegó a Torque cedido desde Defensor Sporting, pero a principios de 2019 el equipo del Grupo City compró la ficha del jugador que ahora pertenece a Torque. Fiermarín trabaja tranquilo porque “sondeos siempre hay en la vuelta, pero no estoy apresurado porque sé que en Torque me dan la confianza de jugar”.

Cristopher Fiermarín con la camiseta de Torque jugando en Segunda División. Foto: Fernando Ponzetto.

EL VIAJE A INGLATERRA Se trajo los guantes de Ederson Hace unos meses Torque tuvo la posibilidad de viajar a Inglaterra y vivir la experiencia del Manchester de Guardiola por pertenecer al Grupo City que hoy integran equipos de distintas partes del mundo. Pero para Fiermarín el viaje fue especial porque allí se iba a encontrar con uno de sus ídolos del momento: Ederson. “Estuve con él y (Claudio) Bravo. La verdad que fue algo impresionante. Impactado al principio, pero hablando con ellos te dejan sin palabras porque son cracks. Tuve la oportunidad de entrenar con ellos y tratar de aprender todo lo que hacían, porque por algo están ahí”. En relación al viaje, donde tuvieron la posibilidad de observar un partido del City en la Champions League, el guardameta manifestó: “Fue una experiencia impresionante desde todo punto de vista. El Complejo es una locura y tiene 16 canchas. En infraestructura y en personal es genial e intentamos aprovecharla los que somos más chicos”.