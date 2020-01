Emanuel Gularte: "No hubo problemas entre jugadores y cuerpo técnico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imagen fue breve, pero no pasó inadvertida: Facundo Waller y una discusión, o al menos un reproche del futbolista hacia Juan Péndola (integrante del cuerpo técnico de Uruguay) cuando el volante y capitán fue reemplazado ante Bolivia.

La derrota 3-2 en la hora, luego de haber remontado un 0-2, no colaboró mucho para descomprimir el clima tenso por la falta de resultados. Que Waller a su vez no fuera titular el martes en el triunfo 1-0 sobre Perú también disparó las sospechas de que el ambiente no es el mejor.

Las horas previas al juego ante los incaicos fueron tensas, de charlas entre el plantel y el cuerpo técnico y generaron rumores que, sin embargo, Emanuel Gularte descartó este miércoles. "Todo fue de buena intención, buscando construir, en buenos términos y con buena disposición de ambas partes. No hubo problemas en el plantel ni con el cuerpo técnico, eso sí lo desmiento, sino que hubo charlas con el fin de buscar la solución para ganarle a Perú, que era lo importante", dijo en declaraciones a La Oral Deportiva Mediodía (Radio Univresal 970 AM) quien jugó su primer partido en el torneo y fue además el capitán.

Gularte reconoció que antes hubo una charla de la que solo participaron los futbolistas "para ver qué pasaba y tratando de buscar una solución". A su entender, esa conversación fue muy fructífera. "Hubo un antes y un después de esa charla porque el equipo hizo un clic y si ahora tenemos la suerte que se den los resultados y logramos clasificar vamos a mejorar mucho en el juego colectivo porque tenemos varios días para trabajar y corregir y vamos a entrar con la misma actitud del martes. Por eso estoy seguro que vamos a hacer una buena segunda fase y vamos a pelear la clasificación" a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El defensa celeste admitió que el equipo no ha hizo una buena primera fase, pero también comentó que si bien no se jugó bien contra Perú lo importante era el resultado. "Había mucha cosa en juego y obviamente sacamos la ventaja y teníamos que cuidarla porque si bien con el 1-0 también es complicado clasificar, si nos regalábamos y nos convertían, con el 1-1 estábamos afuera. Eso influyó mucho en el juego".