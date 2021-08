Eliminatorias: esta es la lista de reservados del exterior por Tabárez para la triple fecha

El próximo mes de septiembre, Uruguay disputará una triple fecha de Eliminatorias donde chocará como visitante ante Perú en Lima y como local frente a Bolivia y Ecuador en Montevideo jugando en el Campeón del Siglo.

De cara a esos encuentros, el entrenador Óscar Washington Tabárez dio a conocer la lista de los 26 reservados del exterior que se pueden ganar un lugar en la nómina final de los convocados para estos juegos.

Entre las caras nuevas que tiene esta reserva aparece la de Joaquín Piquerez, que por lesión no había podido participar de la última convocatoria, y David Terans que con un gran rendimiento en Athletico Paranaense peleará una chance de estar entre los convocados.

A su vez, también forman parte de la lista futbolistas como Manuel Ugarte, que ya había sido reservado en otras ocasiones, y Gastón Pereiro que retorna de esta manera a la selección.

Cabe recordar que a estos futbolistas luego se les pueden sumar otros que estén jugando en el terreno local, aunque en este caso se anunciarán en la lista final.

Estos son los 26 reservados de Tabárez

Arqueros: Fernando Muslera, Martín Campaña



Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez.



Volantes: Mauro Arambarri, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, Nahitan Nández, Brian Rodríguez, Nicolás De la Cruz, Gastón Pereiro, Giorgian De Arrascaeta, David Terans.



Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez



CALENDARIO

¿Cuándo y dónde jugará Uruguay por Eliminatorias?

Jueves 2 de septiembre:



- Perú vs. Uruguay (22:00 hs., hora de Uruguay) - Lima / Fecha 5



Domingo 5 de septiembre:



- Uruguay vs. Bolivia (19:00) - Montevideo / Fecha 6



Jueves 9 de septiembre:



- Uruguay vs. Ecuador (19:30) - Montevideo / Fecha 10