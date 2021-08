Eliminatorias: esta es la lista de convocados de Uruguay para la triple fecha de setiembre

Uruguay afrontará en setiembre tres duelos muy importantes por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. La Celeste deberá medirse ante Perú en Lima, mientras que chocará ante Bolivia y Ecuador en Montevideo.

De cara a este duelo, el entrenador Óscar Washington Tabárez delineó la lista de 25 futbolistas con la que afrontará los mencionados encuentros donde se sumaron dos jugadores del medio local a los que ya estaban reservados del exterior.

Respecto a la lista de reservados del exterior que había delineado Tabárez hace algunas semanas, se dieron las ausencias de Martín Cáceres, Lucas Torreira y Nicolás de la Cruz, este último por lesión.



Mientras que del medio local fueron convocados Sergio Rochet, para ser uno de los tres arqueros, y Giovanni González para jugar por la banda derecha ya sea como lateral o volante.

Estos son los 26 reservados de Tabárez

Arqueros: Fernando Muslera, Martín Campaña y Sergio Rochet



Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Giovanni González, Matías Viña, Joaquín Piquerez.



Volantes: Mauro Arambarri, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, Nahitan Nández, Brian Rodríguez, Gastón Pereiro, Giorgian De Arrascaeta, David Terans.



Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez

CALENDARIO

¿Cuándo y dónde jugará Uruguay por Eliminatorias?

Jueves 2 de septiembre:



- Perú vs. Uruguay (22:00 hs., hora de Uruguay) - Lima / Fecha 5



Domingo 5 de septiembre:



- Uruguay vs. Bolivia (19:00) - Montevideo / Fecha 6



Jueves 9 de septiembre:



- Uruguay vs. Ecuador (19:30) - Montevideo / Fecha 10