Edinson Cavani le "prometió y cumplió" a Nahuel Tuya 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando Nahuel Tuya decidió abandonar el fútbol profesional para luchar contra la depresión, Edinson Cavani fue de los primeros en comunicarse con el exjugador de Montevideo City Torque luego de que fuera de público conocimiento su valiente decisión y coraje para contar lo que le sucedió.

MIRA TAMBIÉN Nahuel Tuya, el joven que decidió dejar el fútbol para luchar contra la depresión

“Desperté de una siesta y vi que tenía un mensaje de él. Pensé que lo escribía su manager. Mirá si me iba a escribir Cavani... Pero Marcos Vitette (periodista de San José) me avisó que me iba a escribir Edi, me pasó el número e hicimos una videollamada. Hasta que no lo vi no podía creer que era él. Me largué a llorar. Me dio un mensaje de aliento y que me quedara tranquilo, que buscara lo mejor para mí y que iba a tener otra oportunidad en el fútbol. Lo mismo hablé con ‘Josema’ que es un referente para mí. A mis amigos les digo que me hice más conocido por dejar el fútbol que jugando (risas)”, contó Nahuel, que fue parte del ciclo El Otro Partido de Ovación.

Lo prometido es deuda y el 'matador' cumplió con creces. El delantero del Manchester United se reunió con el joven y le llevó un tremendo regalo: su camiseta. "Prometió y cumplió. GRACIAS!!", escribió Tuya en su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos.

Hace poco Nahuel volvió a entrenar con el club de sus amores, Central de San José. ¿A dónde irá a parar la camiseta firmada de Cavani?, ¿la enmarcará para colgar en la pared o se tentará a usarla en una práctica?.