Diego Rossi: "Lo que me pasó en la Sub 20 lo tomo como aprendizaje" 

Para Diego Rossi estar en la Selección sub 23 de cara al Preolímpico no fue sencillo porque tuvo que convencer de muchas maneras. Más allá de que lo hizo dentro del campo de juego con una gran temporada en Los Ángeles, también lo debió hacer de palabra, porque el equipo angelino no lo quería perder en el inicio de la pretemporada.

“Se hizo un poco complicado porque no me querían prestar tan fácil, pero después de poder hablar con el club y explicar las ganas de estar en este proceso, supieron entender y pude venir”, comenta Diego Rossi, quien se enteró del interés de la selección luego de un llamado de Jorge Ananía.

Para Rossi, estar en el Complejo Celeste es el regreso luego de su pasaje por la sub 20. “Significa algo muy lindo volver al Complejo Celeste, porque después de un par de años ver a excompañeros, amigos y a los funcionarios que están siempre acá es algo lindo, que uno extraña y más cuando se va del país”.

Diego Rossi en la cancha cerrada que tiene el Complejo Celeste de la AUF. Foto: Leonardo Mainé.

De todas maneras, aquella participación en la sub 20 tuvo sus altibajos porque formó parte de la Selección que viajó al Sudamericano y que lo ganó en Ecuador, aunque no pudo participar del Mundial de Corea.

¿Revancha? Para nada. Diego lo toma como un aprendizaje que hoy le sirve para esta nueva posibilidad en la Selección y que lo hace ilusionarse. “Yo no lo tomo como una revancha pero sí para aprovechar la oportunidad. Lo que me pasó en la Sub 20 de quedar afuera del Mundial me sirvió como aprendizaje y espero volcarlo en esta nueva oportunidad que tengo, soñando y trabajando incluso para poder estar en un futuro en la Selección mayor”, expresó el delantero.

EXPERIENCIA El jugador con más partidos del plantel

Tiene 21 años, pero el hecho de haber debutado tan joven hace que por momentos pareciera que fuera mayor. El hecho de emigrar a Estados Unidos le dio una madurez futbolística que hoy lo transforma también en uno de los jugadores más experientes del plantel celeste.

De hecho, si uno analiza jugador por jugador al plantel elegido por Gustavo Ferreyra para el certamen que se disputará en Colombia se encuentra que Rossi es el que más partidos tiene en Primera División con 127 juegos entre Peñarol y Los Ángeles FC,. Aunque para Diego eso no marca una diferencia: “Uno viene a aportar lo suyo como cualquier otro. Sabemos que hay algunos que tienen más partidos que otros y esa experiencia puede ayudar desde ese punto de vista, pero creo que todos pueden aportar lo suyo y es muy importante más en estos torneos cortos que estemos todos enchufados para poder hacer un buen papel”.

Su presencia en la Selección también le permitió reencontrarse con excompañeros lo que siempre es positivo: “Que haya excompañeros ayuda porque varios de ellos ya saben lo que es la idea de la Selección, cómo comportarse dentro del Complejo y más o menos la dinámica que tiene cada proceso. Eso ayuda a que el grupo se una más rápido en estos campeonatos, donde hay poco tiempo”.

Diego Rossi durante uno de los juegos de preparación con la selección sub 23. Foto: @Uruguay.

LOS ÁNGELES Una temporada para el recuerdo

Si hoy Rossi está en la Selección sub 23 es, sobre todo, por su buena temporada con Los Ángeles, donde anotó 17 goles en 36 partidos y fue el segundo máximo goleador de su equipo. “Nos fue muy bien el año pasado. No se cumplió el objetivo máximo, pero fue una temporada muy buena donde conseguimos uno de los trofeos, se marcaron récords en la liga de puntos y fue un año muy lindo, donde se mostró un buen fútbol. Y la intención es repetirlo en 2020”.

Una de las particularidades del club estadounidense es que en este momento suma tres jugadores uruguayos. Sobre eso, Rossi manifestó: “Siempre es lindo tener un uruguayo con tu misma cultura y las mismas costumbres que uno tiene. Ya estaba Brian en estos últimos seis meses. Ahora se suma ‘Pancho’ (Ginella) a quien lo conocía de vista y de verlo jugar, pero no personalmente. Lo conocí acá y la verdad que los dos son grandes personas y uno se alegra que vayan llegando uruguayos”.

Diego Rossi y Brian Rodríguez con el título de la temporada regular. Foto: @LAFC

Rossi tuvo un gran 2019, pero tal vez una de las mejores experiencias fue estar en el Partido de las Estrellas de la MLS. “Me tocó compartirlo con Nico (Lodeiro) y eso lo hizo todavía mejor. Estaba lleno de crakcs y futbolistas con mucha experiencia. Compartir un par de días con ellos y entrenar fue algo muy importante”, contó.

Ilusionado, así se lo nota a Diego Rossi, que con la “9” en la espalda buscará aprovechar su nueva oportunidad en la Celeste.

AURINEGRO El día que hizo historia al entrar por Forlán

Mientras llegaba a la cancha techada del Complejo Celeste en la que se realizó la entrevista, a Diego Rossi se le observaban desde lejos dos objetos: uno de ellos era una mochila y el otro una matera.

Además del termo y mate correspondientes, la particularidad es lo que tiene grabado la matera: el escudo de Peñarol y una imagen suya con la camiseta aurinegra.

Para Diego Rossi su paso por Peñarol fue más allá del hecho de ser el equipo que lo recibió en inferiores y que le permitió debutar en Primera División: es el club de sus amores.

“Siempre intento de seguir a Peñarol. Cada vez que puedo lo estoy mirando y también el fútbol uruguayo en general”, expresó Rossi.

El 2020 para Peñarol será un año especial porque lo comenzó con Diego Forlán como entrenador. “Cachavacha” fue compañero de Rossi y sobre el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica afirmó Rossi: “Para Diego es su primera experiencia, me tocó compartir un vestuario y como jugador todos lo conocemos, ahora le toca darse a conocer como entrenador y espero que le pueda ir muy bien”.

Diego Rossi ingresando por Diego Forlán en el día de su estreno en el Campeonato Uruguayo. Foto: Archivo El País.

Precisamente con Forlán tiene una anécdota que según afirmó el propio Rossi “es inolvidable”. La misma data del 25 de abril de 2016, cuando Peñarol enfrentó a Rentistas en el Estadio Centenario.

Ese día, a los 62’ ingresó por Diego Forlán haciendo su estreno en el Campeonato Uruguayo y también unos minutos más tarde marcó su primer gol con la camiseta de Peñarol.

“Fue una semana un poco rara porque iba a debutar antes, pero se suspendió por lluvia, debuté por Copa Libertadores (ante Sporting Cristal) y luego entré en ese partido y anoté el gol. Fueron muchas emociones juntas”, aseguró el delantero.

El fútbol genera amistades y para Rossi hay una muy fuerte: con Fabián Píriz, el exlateral de Peñarol. “Con Fabián desde chicos que estamos juntos, es mi mejor amigo. Siempre andamos juntos para todos lados y siempre que vengo para acá andamos juntos porque no lo veo en el resto del año. Es del grupo nuestro de hace años como ‘Santi’ Bueno o Iván Cartés, con los que estoy cuando vengo a Uruguay”.