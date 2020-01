En el debe: jugadores de los que se espera más en el Preolímpico de Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación en la que se encuentra Uruguay en el Preolímpico Sub 23 de Colombia es muy complicada luego de haber sufrido dos derrotas y conseguir un triunfo en los tres choques disputados hasta el momento y más allá de que el rendimiento colectivo no ha sido bueno, los rendimientos individuales de algunos jugadores no estuvieron a la altura de lo que algunos podían imaginar en el comienzo del certamen.

La cantidad de partidos en Primera División y el conocimiento que tienen muchos de los jugadores por haber participado en anteriores selecciones juveniles es lo que también lleva a que sea una sorpresa.

DEFENSA. Sin ir más lejos, la zaga conformada por Santiago Bueno y Sebastián Cáceres fue de más a menos y a pesar de que comenzaron mostrando un buen nivel ambos cometieron errores graves que terminaron valiendo goles en contra. El hecho de que uno juegue en España y que el otro haya sido recientemente adquirido por el América de México es lo que lleva a que se espere más de ambos.

Sebastián Cáceres. Foto: @Uruguay

Esto llevó a que Mathías Laborda se ganara un lugar en el partido frente a Bolivia y fue otro de los jugadores que alternó buenas con malas durante los 90’.

Por los laterales, José Luis Rodríguez y Maximiliano Araújo fueron irregulares ya que se mostraron muy firmes al momento de ir al ataque pero un tanto flojos en el retroceso, lo que generó algunos espacios en los tres partidos y además una faceta defensiva que no fue la mejor cada vez que fueron atacados por sus respectivas bandas, sobre todo en el segundo encuentro ante Brasil.

MEDIOCAMPO. Esa zona fue la que más jugadores utilizó y en la que Ferreyra más cambió, pero donde también se vieron rendimientos que sorprendieron para mal como el de Nicolás Acevedo que es un jugador muy bien considerado y que frente a Brasil tuvo una floja actuación al momento de entregar la pelota.

Nicolás Acevedo. Foto: @Uruguay

También sorprendió que Juan Manuel Sanabria no pudiera resaltar ni en la marca ni en el juego o que un jugador experimentado como Carlos Benavídez no logre encajar en el equipo.

Hombres de buen pie como Francisco Ginella y Santiago Rodríguez tampoco pudieron destacar cuando les tocó sumar minutos en el certamen continental.

ATAQUE. Fue otro de los sectores donde hubo actuaciones que estuvieron lejos de lo que se podían imaginar. Joaquín Piquerez fue uno de los que todavía no ha podido repetir lo bueno que mostró en la temporada pasada en River Plate y que lo llevó a conseguir su pase a Peñarol.

Juan Ignacio Ramírez. Foto: @Uruguay

Tampoco Juan Ignacio Ramírez que disputó dos partidos y no ha podido anotar hasta el momento.

Por otra parte, el joven Matías Arezo no tuvo muchos minutos pero sí ante Bolivia contó con dos chances muy claras para anotar que terminó fallando.

DESTACADOS. Son pocos los nombres que uno puede considerar que tuvieron rendimientos de nivel y uno de ellos es del jugador que defiende el arco porque “Nacho” De Arruabarrena fue clave en muchos momentos del torneo.

Por otra parte, la entrega de Facundo Waller lo llevó a ser un hombre importante y el enorme partido de Manuel Ugarte ante Bolivia lo deja en lo alto del plantel.

Por último dos piezas de ataque como Federico Viñas y Diego Rossi que anotaron y desequilibraron con su velocidad.