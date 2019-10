Darwin Núñez: "Tabárez me felicitó y me dio un abrazo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero de la selección Uruguay, Darwin Núñez, destacó esta mañana su debut con gol en el equipo celeste y destaco que Óscar Tabárez lo felicitó y le dio un abrazo tras el encuentro.

"La gente de acá me está felicitando por el gol", dijo Núñez desde Almería al programa 100% Deporte de Sport 890.



El delantero charrúa consideró que el encuentro ante Perú en Lima "era el momento justo para aprovechar la oportunidad y creo que lo hice de buena manera".



Contó que "cuando salió Cáceres, pensé que no iba a entrar, porque sacó a Maxi Gómez y pensé que ya no tenía chances. Cuando vi que me llamó, tenía nervios por el debut con la selección y por suerte me fue bien y pude lograr el gol".



Tras el partido de Uruguay, "en el vestuario estábamos todos felices, el Maestro me felicitó, Godín me dijo que era lindo debutar así, que no deje de trabajar y que siga".



Luego, al momento de regresar a España, "Tabárez me felicitó y antes de venirme a España me dio un abrazo, me dijo que tuviera un buen retorno y siguiera para adelante".

Minutos en Almería

Núñez, de 20 años, llegó al Almería a fines de agosto procedente de Peñarol, en un pase de 8.5 millones de euros. Desde entonces, solo ha podido disputar 45 minutos en el encuentro del pasado 3 de octubre frente al Sporting de Gijón.



Su equipo está tecero en el ascenso español, con 19 puntos en 11 partidos jugados, pero con una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. "Venimos con una mala racha y tenemos que levantar, tratar de ganar los partidos que nos quedan por delante. Esperemos que nos vaya bien mañana (contra Alcorcón) y seguir trabajando porque esto recién arranca y es muy largo el campeonato.