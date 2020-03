Damián Suárez puede hacer historia en la selección uruguaya con Tabárez al mando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Tabárez como entrenador, en cualquiera de sus dos etapas al frente de la selección, pasó Edison Suárez, también pasó Luis Suárez y hasta Mathías Suárez, el hermano del “Zorro”, pero lo cierto es que Damián Suárez no es uno más y de hecho puede ser histórico con el Maestro al frente de la Celeste.

Es verdad que primero deberá ingresar entre los convocados y luego sumar minutos al menos en uno de los dos partidos ante Chile y Ecuador, pero el lateral del Getafe tiene la posibilidad de convertirse en el jugador de campo debutante con mayor edad en la era Tabárez en la Selección uruguaya.

Para los días 26 y 31 de marzo de 2020, fechas en las que Uruguay enfrentará a los trasandinos y a la “Tri”, el “Zorro” contará con 31 años y le faltarán solo 27 días para cumplir los 32, por lo que si continúa en el proceso de la Selección podría seguir dejando la vara cada vez más alta.

Si de proceso se habla, para Suárez no será la primera vez que integra el mismo y no solo en selecciones juveniles, también estuvo en la mayor aunque en aquella ocasión no tuvo la posibilidad de hacer su estreno.

El actual lateral del Getafe de España tuvo pasaje por la Sub 17 con la cual disputó el Sudamericano de 2005 en Venezeula y luego el Mundial de la categoría, que se jugó en Perú.

Algo similar le ocurrió cuando pasó por la Sub 20, ya que estuvo en el plantel del Sudamericano 2007 disputado en Paraguay y luego en el Mundial que se llevó a cabo en Canadá.

Un año más tarde, y con 20 recién cumplidos, el Maestro Tabárez le dio la chance de integrar el plantel de la Selección mayor en una gira europea donde Uruguay enfrentó a Turquía y a Noruega. Allí el “Zorro” estuvo en el plantel pero no le tocó jugar y por eso todavía está a la espera del debut: podría tener la chance 12 años después.

Damián Suárez en uno de los juegos que disputó en el Sudamericano Sub 20. Foto: Archivo El País.

EL ÚLTIMO. Con Tabárez al frente, el jugador de campo que había hecho su debut con mayor edad en la Selección uruguaya había sido Andrés Scotti. El zaguero hizo su estreno celeste el 21 de mayo de 2006, el mismo día que Tabárez inició su segundo pasaje, frente a Irlanda del Norte cuando tenía 30 años y le faltaban unos meses todavía para cumplir los 31.

Hasta ahora sigue siendo el más grande en hacer su estreno en la Selección con el Maestro a cargo de la misma y en el supuesto caso de que Damián Suárez no pueda tener su chance de sumar minutos seguirá teniendo este récord en la Selección uruguaya.

Esteban Conde en el juego entre Uruguay e Irlanda. Foto: Reuters.

EL MAYOR. De todas maneras, hay un jugador que debutó siendo mayor que Andrés Scotti e incluso que lo hizo con más edad de la que lo haría Damián Suárez, con la diferencia de que no es jugador de campo.

La referencia es para Esteban “Coco” Conde que estuvo en cancha por primera vez el 4 de junio de 2017 en un amistoso frente a Irlanda, cuando el guardameta había cumplido los 34 años.

En este aspecto se puede exceptuar a los arqueros que suelen tener actividad hasta bastante más allá de los 30 años. Precisamente por eso, el “Zorro” con sus 31 podría quedar en la historia, pero entre los jugadores de campo porque al final el talento mata la edad.