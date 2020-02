Cuatro jugadas que dejaron a Uruguay sin los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habrá que esperar otros cuatro años para soñar con que la selección de fútbol de Uruguay regrese a los Juegos Olímpicos. París 2024 es el próximo mojón, porque Tokio 2020 ya no corre para la Celeste.

El triunfo 3-1 sobre Colombia dejó a los dirigidos por Gustavo Ferreyra con más posibilidades de las que se vislumbraban antes de que se jugara la última jornada, pero la goleada 3-0 de Brasil sobre Argentina terminó dándole la clasificación a los brasileños, que en tierras niponas defenderán el oro conseguido en Río de Janeiro en 2016.

Uruguay dependía de que Brasil no le ganara a Argentina para clasificar y no se dio. Igualmente, si hay algo de lo que no puede quejarse la Celeste es de falta de suerte, porque tuvo mucha en la última fecha de la primera fase cuando Perú le anotó a Bolivia un gol en el quinto minuto de descuento para que se diera el resultado de 2-1 que precisaba Uruguay (en realidad la necesidad era que Bolivia ganara por no más de un gol) y luego Brasil venció 2-1 a Paraguay.

La Sub 23 no hizo un buen campeonato, aunque mejoró en sus dos últimas presentaciones: el 1-1 frente a Brasil y la victoria sobre Colombia. Sin embargo, quedó afuera por jugadas puntuales,

Es verdad que hubo incidencias positivas que permitieron a Uruguay llegar con chance hasta el último partido del torneo, pero también hubo otras (propias y ajenas) resueltas de manera impropia en la fase final (no tiene sentido analizar las de fase de grupo porque no importaba la posición en la que terminara y no se arrastraba puntaje a la ronda decisiva) que terminaron siendo clave para que la Celeste no esté en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Repasemos:

Uruguay 2-Argentina 3 El 1-0 albiceleste Iban 18 minutos de partido entre Uruguay y Argentina por la primera fecha, los albicelestes tenían más la pelota, pero no resolvían. Una de las primeras de tantas faltas que la Celeste generó cerca del área, terminó con un tiro directo al arco de Alexis Mac Allister que abrió el marcador. Remató desde unos 30 metros, la pelota picó y venció las manos del arquero Ignacio de Arruabarrena, quien se había ubicado mal en el arco regalando todo el primer palo y cuando corrió para ir por la pelota llegó tarde. Ese gol terminó siendo diferencia que podría haber significado un punto más para Uruguay y dos menos para Argentina, con lo cual la Celeste habría clasificado por encima de los albicelestes.

Uruguay 1-Brasil 1 El empate brasileño Será la jugada más recordada para los uruguayos en la historia de este Preolímpico y seguramente de muchos torneos que hayamos visto o veremos. La Celeste ganaba 1-0 con gol de Manuel Ugarte a los 35' y a los 40' un cabezazo cercano de un delantero brasileño fue contenido sin problemas por el arquero Ignacio De Arruabarrena. Sin embargo, en un movimiento inexplicable, el arquero (parado a centímetros de la raya de gol) empujó la pelota con su mano izquierda hacia atrás y la metió en el arco. Gol e igualdad que sería definitiva. Fueron dos puntos menos para Uruguay y uno más para Brasil que, en virtud de los resultados posteriores, hubieran dejado a los celestes por encima de los brasileños.

Uruguay 1-Brasil 1 El gol fallado por Diego Rossi Lo ingrato del puesto del arquero es, entre otras cosas, que se ve los goles que le hacen y no tanto los que evita. Hay otro aspecto y es que siempre es más fácil culparlo a él por un resultado adverso que a los delanteros que fallan goles. Para tratar de hacer un poco de justicia en este último aspecto es que enumeramos como otra de las jugadas clave el gol fallado por Diego Rossi ante Brasil con el partido 1-1 y ya en el segundo tiempo. Gran pase filtrado de Santiago Rodríguez, el jugador de Los Ángeles FC tiró la diagonal, ganó en velocidad y definió mano a mano con el arquero, pero al. cuerpo de éste, quien le contuvo el disparo. El punta celeste tuvo una segunda oportunidad en el rebote, pero ya mal parado empujó la pelota como pudo y afuera. Pudo haber sido el gol del triunfo.