Copa América: Uruguay ya conoce su camino en el certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa América 2020 hará su estreno en el nuevo formato y en la noche del martes contó con su sorteo para definir el calendario final de la competencia y la ubicación de las dos selecciones invitadas.

Uruguay ya conoce que integrará la Zona Sur junto a Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Australia. Este último fue sorteado en Cartagena siendo uno de los invitados.

calendario Los partidos de Uruguay en la Copa América

vs. Australia - 13 de junio (Córdoba)

vs. Argentina - 16 de junio (Córdoba)

vs. Chile - 21 de junio (Mendoza)

vs. Bolivia - 26 de junio (La Plata)

vs. Paraguay - 30 de junio (Santiago del Estero)

La primera fecha de la Zona Sur presenta también un partidazo entre Argentina y Chile que servirá de estreno del certamen, además del choque entre Paraguay y Bolivia.

Las sedes con las que contará la zona que integra la selección uruguaya son: La Plata (Estadio Único), Buenos Aires (Monumental), Córdoba (Estadio Mario Kempes), Mendoza (Malvinas Argentinas) y Santiago del Estero (Estadio Único).

Cabe recordar que la Zona Norte estará integrada por Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Catar y que los encuentros se disputarán de forma íntegra en suelo colombiano.

La primera fecha tendrá a Colombia frente a Ecuador, Brasil contra Venezuela y Perú que se cruzará con Catar.

MASCOTA El perro "Pibe"

Conmebol le permitió a los hinchas de toda América votar para definir el nombre de la mascota de la Copa América 2020. "Pipe" o "Pibe" eran las opciones y finalmente ganó esta última.

"Pibe" es un perro y fue presentado en sociedad en la ceremonia que se llevó a cabo en Cartagena, además fue el responsable de dar a conocer la pelota del torneo.

Sudamérica votó y Pibe ha llegado para hacer vibrar el continente en la #CopaAmérica 2020. pic.twitter.com/7AhEhb40u0 — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

PELOTA "Merlín Copa América"

El balón con el que se disputarán todos los encuentros de la Copa América está inspirado en los campeones de este certamen y ese detalle se aprecia en los colores de la misma.

La empresa Nike es una vez más la encargada de crear el esférico que comenzará a rodar en los campos argentinos y colombianos a partir del año próximo.