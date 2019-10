Confirmado: vuelve Messi en Argentina para enfrentar a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin futbolistas de River Plate, a los que se liberará en esta ocasión para que preparen la final de la Copa Libertadores ante Flamengo a disputarse el sábado 23 de noviembre, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de convocados para los partidos que Argentina afrontará ante Brasil el viernes 15 de noviembre y a Uruguay el lunes 18.

Club de Gaza pide a Uruguay y Argentina que cancelen amistoso en Israel By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Club de Gaza pide a Uruguay y Argentina que cancelen amistoso en Israel

La principal novedad en la lista es la confirmación de que Lionel Messi retorna a la convocatoria luego de haber cumplido la sanción que le impuso la Conmebol por las críticas que realizó luego de la semifinal de la Copa América disputada este, en la cual Argentina cayó 2-0 ante Brasil—a la postre campeón del torneo— y luego ganó 2-1 el tercer puesto frente a Chile, oportunidad en que fue expulsado por un encontronazo con Gary Medel.

Además, el capitán albiceleste no concurrió a la ceremonia de entrega de medallas por el tercer lugar y explicó que no lo hizo porque "no quiero ser parte de esa corrupción", palabras que fueron las que desencadenaron la sanción.

El juego frente a Brasil será el viernes 15 en el King Saud University Stadium de Riad, Arabia Saudita, y marcará el retorno de Messi luego de la suspensión.

El lunes 19, en horario todavía a definir pero en estadio (New Bloomfield) ciudad ya confirmada, Tel Aviv (Israel), Argentina enfrentará a Uruguay en lo que será el último juego de ambos seleccionados antes del inicio de las Eliminatorias, previsto para marzo.

Será el primer amistoso entre los rioplatenses en 16 años, ya que la última vez que se enfrentaron fue el 20 de agosto de 2003 en Florencia (Italia) y finalizó con triunfo de Argentina por 3-2. Marcelo Bielsa dirigía a la selección albiceleste y Juan Ramón Carrasco a la uruguaya.