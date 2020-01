La compañía de Cavani en el inicio de las Eliminatorias es una incógnita

Pese a la inactividad que está sufriendo Edinson Cavani y que se puede extender mientras define su futuro, el delantero parece tener un lugar fijo en la formación de Uruguay para el inicio de las Eliminatorias en marzo. La gira que realizó la selección en noviembre, con los partidos ante Hungría y Argentina, demostró que el “Matador” no precisa de mucho rodaje para rendir en la Celeste y sin ir más lejos se despachó con dos goles en dos partidos.

Este detalle le hace ganar un puesto, pero quedará en manos del entrenador saber cuál será su compañía teniendo en cuenta que, por lesión, Luis Suárez no estará frente a Chile ni Ecuador.

Es allí donde hay que evaluar si es mejor armar un esquema donde sea el único delantero o si la apuesta será la de buscar un reemplazo para Suárez para acompañar al “Matador” en el ataque.

A veces por elección y a veces por necesidad, el maestro Tabárez utilizó tres tácticas distintas en los últimos seis amistosos de la selección uruguaya. Las mismas fueron el 4-3-1-2, el 4-4-2 y el 4-1-4-1.

Esta última fue la que más repitió, ya que la utilizó en los dos juegos ante Perú y en los choques ante Estados Unidos y Costa Rica. Con este sistema es evidente que la compañía de Cavani llegará desde atrás con los volantes ofensivos que van por las bandas.

Sabido es que, pese a que será en Montevideo, el duelo con Chile no será fácil, pero por ser el primero y en casa Uruguay tiene la necesidad de ir a ganarlo. Esa por eso que podría apostar también al 4-3-1-2 que utilizó ante Argentina, otro rival sudamericano, o incluso el 4-4-2, pero siempre con dos hombres en el ataque para contar con más chances de ir en busca del gol.

Sí sería un tanto más razonable que el 4-1-4-1 se haga presente en Quito cuando la selección deba enfrentar a Ecuador en un terreno complicado y frente a una selección que como local se suele hacer fuerte.

De todas maneras cabe hacerse una pregunta: ¿quién podría ser el compañero de Cavani si Uruguay juega con dos hombres arriba? Ahí hay tres opciones: Maximiliano Gómez, Darwin Núñez y Cristhian Stuani, con la particularidad de que los tres son hoy los goleadores de sus equipos en las ligas.

De las tres opciones, hay una que empieza a sacar ventaja y es la de Maximiliano Gómez, quien ya fue titular en los amistosos ante Perú cuando Suárez y Cavani estuvieron ausentes y no desentonó.

No marcó, pero en los 124 minutos que disputó como titular se hizo eje en el ataque y jugando con un compañero como Cavani podría complementarse a la perfección. Su momento es bueno en lo personal porque es el goleador del Valencia con siete tantos.

Hay otra alternativa que es la de Darwin Núñez. Su movilidad lo transforma en un jugador interesante para el complemento con Cavani y como si eso fuera poco, en los últimos partidos le ha sumado gol.

Núñez participó en 7 de los últimos 10 goles de Almería, con seis tantos y una asistencia, lo cual le ha permitido a su equipo alcanzar la punta de la tabla de la Segunda División de España.

Además, el gol anotado frente a Perú en lo que fue su estreno en la selección mayor le da un respaldo importante que lo puede transformar en el socio del “Matador”.

Por último se encuentra Cristhian Stuani, que por características puede ser el que menos chance tenga en caso de que Cavani precise un compañero en la ofensiva, aunque los 18 goles que lleva anotados en la temporada también pueden hacer dudar al entrenador de la selección.



minutos

Dudas y certezas del equipo celeste

Los titulares suelen ser los que mejor están. Eso no es ninguna novedad, aunque hay casos especiales como los que pueden ocurrir en la primera doble fecha de Eliminatorias con jugadores como Diego Godín y Matías Vecino.



Ambos jugando en el Inter de Milán no han ganado el protagonismo esperado y aunque han sido muy importantes en temporadas anteriores y en otros clubes, hoy parecen un tanto relegados.



En ese sentido, el capitán Godín alternó bastante y aunque ha jugado algunos partidos consecutivos, también le ha tocado quedar afuera de varios y de hecho se perdió ocho hasta el momento.



Distinta es la situación de Matías Vecino, quien comenzó la temporada bastante relegado en el plantel y los siete primeros partidos que jugó en la Serie A no los hizo de forma completa.



En noviembre la situación del mediocampista mejoró y de hecho jugó seis partidos consecutivos en la liga italiana con 90’, pero en los últimos tres encuentros volvió a perder actividad.



Claro está que eso no descarta que puedan ser titulares con la Celeste porque, similar a lo que sucede con Edinson Cavani, han dado muestras sobradas de su calidad, pero es un dato que tampoco pasa inadvertido.



Por otra parte también hay jugadores que a la inversa ganan en nivel y en rodaje y uno de ellos, que ha sido muy importante en la selección, es Martín Cáceres.



El “Pelado” solo se perdió cuatro juegos en lo que va de la temporada con la Fiorentina y salvo tres los jugó por completo, lo que también le permite seguir fijo en el lateral derecho.



El otro detalle que lo hace volver a Cáceres a marcar la banda es el buen rendimiento de Matías Viña. El lateral de Nacional es otro de los que, si no existe incoveniente, será titular por la banda izquierda de la defensa celeste.



En el mediocampo las alternativas son varias y tanto Lucas Torreira como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur o Nahitan Nández pasan un buen momento en lo personal y eso los potencia todavía más.



Unos metros por delante aparecen dos que también la pasan bien: los Brian. Lozano ya anota en México y Rodríguez hace la pretemporada con Los Ángeles.