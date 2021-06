Claves de una mala noche: un gol mal anulado y poco fútbol ofensivo condicionan a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se terminen las Eliminatorias sabremos si el punto que sumó anoche la selección de Uruguay frente a Paraguay sirvió o no. Pero lo cierto es que la Celeste no tuvo una buena presentación y volvió a dejar puntos en el Estadio Centenario.

Para empezar, hay que dejar en claro que un grave error arbitral perjudicó al equipo uruguayo que a los 23’ se puso en ventaja con un gol de Jonathan Rodríguez, pero los jueces decidieron anularlo por una posición adelantada de Matías Viña, quien no participó en la jugada que tuvo a Luis Suárez, Matías Vecino y al “Cabecita” como protagonistas.

Pero más allá de eso, también hay decir que el rendimiento colectivo celeste estuvo muy por debajo de lo esperado en el empate sin goles ante el elenco guaraní: escasa generación de juego ofensivo, muy pocas situaciones de peligro y algunos problemas a la hora de defender la pelota quieta, un fuerte de la selección de Paraguay.

El maestro Oscar Washington Tabárez, en medio de una sangría de jugadores por lesiones y casos positivos de coronavirus -otro punto a tener en cuenta-, apostó a un cambio de sistema respecto a lo que se venía viendo de Uruguay y luego de mucho tiempo apeló a una línea de tres defensores con José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres. Además, el técnico celeste pobló la mitad de la cancha con jugadores de calidad como Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, y por los costados puso a Giovanni González y Matías Viña. Arriba, Jonathan Rodríguez y Luis Suárez por momentos quedaron muy alejados de los volantes, la pelota no les llegó, pero cuando tuvieron alguna chance, complicaron a una defensa paraguaya que no fue muy exigida.

La polémica tras el gol anulado a Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra.

“Lucho” tuvo una clara a los 9’ y luego el “Cabecita” protagonizó alguna ofensiva antes de anotar el gol anulado a los 23’. Y no mucho más.

La preocupación estaba en la generación de fútbol en ofensiva. Las ausencias de Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta se sintieron en un equipo en el que ni Bentancur ni Valverde pudieron desnivelar lanzando a los atacantes.

Pero Paraguay hacía lo suyo y cuando los Romero se juntaban con Miguel Almirón para tocar en corto, complicaban la zaga de Uruguay y exigieron por primera y única vez en el partido a Fernando Muslera, quien le evitó un gol a Ángel Romero. Fue lo más claro de la visita en Montevideo.

Eduardo Berizzo apostó a poblar la mitad de la cancha al igual que Tabárez, pero con más marca que técnica y el equipo guaraní se hizo fuerte. Le impidió a la Celeste hilvanar juego en el ataque porque ni por las bandas ni por el callejón central los jugadores de Uruguay pudieron desnivelar.

Ahí estuvo el debe de la Celeste. Los futbolistas que fueron titulares no tuvieron una noche inspirada y hubo que esperar hasta la segunda parte para ver otra cosa.

Facundo Torres y su debut absoluto en la selección uruguaya. Foto: Nicolás Pereyra.

Hay recambio: el debut de Facundo Torres



El ingreso de Facundo Torres le cambió la cara al ataque uruguayo. Al pibe de Peñarol no le pesó el debut en la selección mayor, no se escondió, las pidió todas y desniveló. Solo le faltó la culminación, pero se metió en el equipo como si tuviera 50 partidos internacionales con la Celeste, tocó en corto, puso su impronta y tuvo un par de situaciones de peligro.

Acaso lo que le faltó a Torres fue más tiempo en la cancha, porque entró y Uruguay mostró otra cara en la ofensiva. Fue el mejor. Paraguay ya no inquietaba salvo alguna salida rápida de contragolpe y en el cierre, la Celeste dominó campo y pelota, pero careció de ideas y profundidad.

Para Uruguay queda el sabor amargo de resignar otra vez puntos como local ya que luego de haber perdido con Brasil en noviembre y empatar anoche la selección dejó cinco de seis unidades en casa en una durísima Eliminatoria en la que ahora deberá salir a buscar puntos afuera y Venezuela será el próximo objetivo.

Jonathan Rodríguez hizo su debut como titular en la selección de Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra.

El camino es largo, pero el equipo de Tabárez no estuvo a la altura de las circunstancias y más allá de un claro error arbitral, el rendimiento celeste no colmó las expectativas de un equipo que sabe que tiene que mejorar en el corto plazo porque no solo se viene el partido en Caracas -martes a las 19.30- sino que también asoma la Copa América, instancia de competencia en la que el técnico, además de buscar lo máximo, también tendrá una oportunidad más para seguir demostrando que el proceso tiene un buen recambio.

Mientras tanto, la selección debe procurar mejorar el rendimiento colectivo para que no se empiece a complicar ese camino al Mundial de Catar 2022.