Brian Rodríguez habló de su buen momento y confesó que le afectaron los comentarios de su carrera

El delantero de la selección uruguaya, Brian Rodríguez, habló previo al partido de Uruguay-Ecuador de este jueves que tendrá como escenario al Campeón del Silgo y dijo que está "contento con el rendimiento del equipo y en lo personal también, muy tranquilo a la hora de atacar y con mucha confianza del cuerpo técnico".

La Celeste cayó 4-2 en su último encuentro ante Ecuador el 13 de octubre del 2020 y con relación a esto Rodríguez expresó que el próximo rival "es siempre una selección muy difícil. Nos pasó en la ida. La altura nos afectó mucho, aunque eso no es una excusa. Nos irá muy bien".

Pero ahora Uruguay tiene un ventaja. "Nos ayuda muchísimo la presencia de la gente, es un empuje que tiene la Celeste y es una alegría volver a tener a la gente. Cuando los partidos se ponen difíciles están ahí. Estamos contentos de tenerlos con nosotros", indicó Brian sobre la vuelta del público a las canchas en el Uruguay.

Situación personal y críticas

Respecto a su situación personal, tras volver a tomar confianza, el delantero explicó que "en la MLS me siento muy tranquilo a la hora de trabajar y hacer lo mío. Trato de hacer lo mejor que puedo". El mismo sentimiento lo conecta con la selección: "Vengo trabajando muy bien, con la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros que me hacen sentir bien dentro y fuera de la cancha. La paso muy bien. Me siento muy libre y puedo expandir mi fútbol".

El tema de la salud mental está en su punto máximo de expresión a nivel mundial y los jugadores se han soltado aceptando que hay cosas que los hieren. Sobre los comentarios negativos acerca de su carrera, Brian explicó que "eso se habló hace un tiempo y me afecta, me llega como a todo ser humano, pero hay que trabajar y seguir. Es parte de nuestra profesión. Siempre que sean críticas constructivas vamos a agarrarlas y convertirlas". Además, agregó que siempre ha trabajado con psicólogos y que eso le ha "ayudado muchísimo".

Posición y Europa

Acerca de su versatilidad y de su reciente posición de carrilero interior, Brian indicó que se siento cómodo ahí: "En Almeria jugué en esa posición y en Los Ángeles también, teniendo varias opciones es dentro del juego".

En la actualidad, Brian Rodríguez es jugador del club estadounidense, pero ya busca otros desafíos. "Aspiro a eso, si Dios quiere podré emigrar a Europa de nuevo, pero ahora estoy trabajando y en un buen nivel en la selección. Creo que las cosas se van a ir dando naturalmente".