Run for the Oceans: la carrera para salvar los océanos empieza este sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La contaminación de plásticos es una preocupación a nivel mundial. Se estima que cada año unos 8 millones de toneladas de basura plástica terminan en los océanos.



Según un informe de la World Animal Protection, entre 57,000 y 135,000 ballenas se enredan cada año con estos desechos, y millones de aves, tortugas, peces y otras especies también padecen las consecuencias,



No es solamente una cuestión de preservar la fauna, ya que estudios muestran que el plástico ingerido daña los órganos internos de los peces, planteando serias preguntas sobre nuestra alimentación.



Con el objetivo de empezar a cambiar esta realidad, adidas lanzó junto a la organización Parley For The Oceans una iniciativa de alcance mundial, que busca unir esfuerzos para la preservación de los océanos.



El año pasado el movimiento Run For The Oceans invitó a más de un millón de runners de todo el mundo a correr por los océanos. Así durante un mes, por cada kilómetro recorrido por persona, la marca donó 1 dólar a Parley Plastic Program, hasta llegar a 1 millón de dólares.



Estos fondos fueron destinados al programa Parley Ocean School, una escuela para la protección y educación ambiental, capacitando así a más de 100.000 jóvenes y familias que viven en zonas costeras afectadas por la contaminación plástica.



El éxito de este programa llevó a repetir la experiencia este año, y el objetivo es alcanzar los US$ 1.5 millones.



¿Cómo participar?

La campaña global empieza este fin de semana, y por cada kilómetro que los runners uruguayos realicen entre el sábado 8 y el domingo 16 de junio, adidas donará un dólar al programa Parley Ocean School.



Para participar del desafío Run For The Oceans hay que inscribirse en la aplicación Runtastic, disponible en App Store y Play Store, que controla la cantidad de kilómetros recorridos y ayuda a mejorar el rendimiento.



En paralelo, con motivo de la celebración del Día de los Océanos, el sábado 8 se realizará una carrera local especial en Kibón Avanza.



El horario de partida será a las 09:30 horas y tendrá un formato especial, ya que los participantes podrán correr tres kilómetros por la playa haciendo “plogging”, una nueva tendencia deportiva que combina el ejercicio con el cuidado del medio ambiente, e implica recoger residuos sólidos mientras se corre.



Además, habrá actividades vinculadas a la preservación de los océanos como un workshop de reciclaje y charlas temáticas. Todas las conversaciones sobre esta acción se podrán seguir en redes sociales a través del hashtag #RunForTheOceans.



La iniciativa es abierta a todo público y no tiene costo, pero es necesario registrarse previamente en la aplicación Runtastic para sumarse al reto local. Los cupos son limitados.



Un zapato fabricado a partir de plástico reciclado

El apoyo de adidas a la organización Parley For The Oceans se completa con la incorporación de una línea de calzado y vestimenta especial, fabricada a partir de plástico reciclado.



El más reciente lanzamiento es el zapato Alphabounce+Parley. Se trata de un modelo elaborado a partir de hilo obtenido de estos desechos, y cuenta con un sistema de lazada sellada que permite un mejor ajuste al pie del corredor, generando así un mejor rendimiento.



Estará disponible en los próximos días en las tiendas exclusivas adidas y locales deportivos, y forma parte del gran objetivo que adidas se propuso para el 2024: eliminar el uso de poliéster virgen de todos sus productos.