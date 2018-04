World Rugby recomienda repetir Bélgica-España

En una medida poco usual y que muchos pedían tras lo que sucedió en beneficio de Rumania en la disputa del encuentro entre Bélgica y España, World Rugby recomienda repetir este partido dadas las irregularidades.

En un comunicado publicado en la web oficial del organismo que rige este deporte a nivel internacional se expresa que “World Rugby pedirá que una Comisión de Conflictos independiente analice las cuestiones surgidas de las competiciones 2017 y 2018 del Rugby Europe Championship que sirvieron además para el proceso de clasificación para la Copa del Mundo de Rugby 2019 en Europa”.

El comunicado de World Rugby

World Rugby está profundamente preocupado por las circunstancias alrededor del partido Bélgica vs España por el Rugby Europe Championship, partido decisivo en el contexto de la clasificación para la Copa del Mundo de Rugby 2019. Específicamente, surgieron preocupaciones respecto del proceso y la percepción de que la designación de Rugby Europe del equipo de oficiales de partidos no fue neutral en el contexto de una clasificación y no tuvo en cuenta las preocupaciones de España respecto de esta designación.



Si bien se reconoce la responsabilidad de Rugby Europe de revisar los eventos de sus propias competiciones, dado el contexto y la significación del partido, World Rugby actuó inmediatamente requiriendo a Rugby Europe y a las uniones participantes información respecto de las cuestiones mencionadas. Habiendo considerado toda la información disponible, el Comité Ejecutivo de World Rugby y el Directorio de Rugby World Cup sintieron que volver a jugar el partido sería lo más apropiado en beneficio de los mejores intereses del juego.

Después de que se expresó esa visión, las uniones participantes han presentado a World Rugby información nueva relacionada con la elegibilidad de jugadores en el Rugby Europe Championship. Considerando que esta información implica posibles incumplimientos de las regulaciones de World Rugby y dada la complejidad y conexión de las cuestiones, se justifica una revisión total e independiente. Esto es en beneficio de los mejores intereses del deporte, los equipos y los aficionados, y tiene todo el apoyo de Rugby Europe.



Se ha solicitado al Presidente del Panel Judicial independiente de World Rugby, Christopher Quinlan QC, que forme y reúna, de emergencia y lo más pronto posible, la Comisión de Conflictos, tal como está previsto en los Términos de Participación del proceso de clasificación para la Copa del Mundo de Rugby 2019.

Un panel judicial independiente por separado ha sido designado por Rugby Europe para considerar la conducta de los jugadores después del silbato final del partido Bélgica vs España.