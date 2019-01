La vigencia del campeón

Ya dejó de ser una casualidad y se transformó en una costumbre. Rodrigo Capó sigue acumulando reconocimientos en Francia y está más firme que nunca en su decisión de jugar al rugby hasta los 40 años.

El segunda línea uruguayo que milita en Castres, fue elegido como uno de los integrantes del XV ideal del Top 14 de Francia, uno de los torneos más importantes que tiene el rugby europeo.

Surgido en Carrasco Polo, Capó (38 años) emigró en 2002 a Francia para sumarse al Millau y luego pasar a Castres en ese mismo año.

Desde ese entonces, el uruguayo no cambió más de club y con Castres conquistó en dos oportunidades el Top 14 francés, la segunda como capitán.

En la temporada 2017-2018, Castres volvió a hacerle frente a los gigantes del torneo y luego de vencer en la final a Montpellier 29-13 obtuvo un nuevo título de campeón en el mítico Stade de France.

En una temporada para el recuerdo, el uruguayo, fiel a su estilo de lucha, garra y compromiso, expresó que “lo que hicimos demuestra que para triunfar hace falta un buen grupo, jugar como equipo. Un bloque es más fuerte que el individuo, se vio en la final contra Montpellier. No es imprescindible tener un gran presupuesto para ganar el Top14”.

Es que Castres armó un equipo de jugadores comprometidos y por supuesto, de gran nivel, pero desafió a las grandes inversiones de otros planteles y gritó campeón.

Por eso, no es novedad que en el XV ideal haya ocho jugadores de Castres en la publicación de la revista L’Equipe.

El equipo está integrado por Dany Priso (Francia, La Rochelle), Jody Jenneker (Sudáfrica, Castres), Daniel Kotze (Francia, Castres), Leone Nakarawa (Fiji, Racing 92), Rodrigo Capó (Uruguay, Castres), Mathieu Babillot (Francia, Castres), Liam Gill (Australia, Lyon), Alex Tulou (Nueva Zelanda, Castres), Rory Kockott (Francia, Castres), Benjamín Urdapilleta (Argentina, Castres), Cheslin Kolbe (Sudáfrica, Toulouse), Thomas Combezou (Francia, Castres), Semi Radrara (Fiji, Toulon/Bordeaux-Bégles), Chris Ashton (Inglaterra, Toulon) y Julien Dumora (Francia, Castres).

Capó sumó otro reconocimiento en un club con el que se siente plenamente identificado y si bien recibió muchas ofertas para marcharse, en declaraciones a la Revista H, fue tan claro como sincero: “Siempre tuve propuestas, pero preferí quedarme acá. Cuando uno está a gusto en un lugar, la plata no hace la felicidad. Pienso así y siempre fui feliz en una ciudad en la que me hice hombre, que me dio a una mujer magnífica, dos hijos divinos… ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Soy un privilegiado”.

Un sueño que es Mundial

Rodrigo Capó dijo que quiere jugar hasta los 40 años y hoy, con 38, está más vigente que nunca. Lo disfruta Castres y también lo disfrutó Uruguay, ya que fue pieza clave en la Eliminatoria ante Canadá para clasificar a Japón 2019. En tal sentido, el objetivo de la Unión de Rugby del Uruguay y el cuerpo técnico encabezado por Esteban Meneses, es poder contar con Capó en el plantel mundialista.