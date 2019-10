Francés que dio el codazo ante Gales anuncia su retiro de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sébastien Vahaamahina, el segunda línea del XV de Francia expulsado en el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo de rugby contra Gales, anunció su retiro internacional, en un comunicado enviado al diario Midi Olympique.

"Fue mi último partido con el XV de Francia", dijo el jugador que el lunes cumplió 28 años, expulsado el domingo por un violento codazo sobre el tercera línea galés Aaron Wainwright (49). La expulsión dejó a su selección con 14 jugadores y pesó en la eliminación de Francia, superada 20-19 por los galeses.

"Hoy debo asumir mis actos y eventualmente intentar dar algunas explicaciones, si es posible...", comienza su comunicado Vahaamahina, 46 veces internacional, en la que es su primera reacción oficial desde el partido.

"Mi estilo de juego y el puesto en el que juego requieren mucha agresividad. Una agresividad que me falta, sin embargo, controlar. Cuando doy ese codazo, probablemente todo se ha mezclado en mi cabeza. Demasiadas ganas y voluntad de marcar de nuevo. Y justamente perdí el control. Lamento esa acción, sin duda es espontánea e incontrolada, pero sigo siendo responsable. El único responsable", lamenta el jugador.

"Es muy duro para mí, especialmente porque, como había previsto hace unos meses, era mi último partido con el XV de Francia. No he hecho ningún anuncio público sobre mi retirada de la selección porque no es mi estilo (...) Hoy se acaba un ciclo. Tengo 28 años y ya muchas ganas de reconstruirme, física y moralmente para volver todavía más fuerte", concluyó el francés.

Vahaamahina señaló que su gesto era "indefendible" en un breve comentario luego del partido en el vestuario francés, donde las cámaras de la televisión TF1 captaron el momento.

Los 'Bleus' cayeron eliminados por un punto frente a los galeses el domingo tras haber dominado 19-10 hasta que se produjo la expulsión de Vahaamahina.