¡Uruguay sacó pasaje al Mundial!

Uruguay le ganó a Canadá este sábado en Montevideo por 32 a 31 y se clasificó para el Mundial de rugby de Japón-2019, logrando por primera vez en su historia el boleto en forma directa.



Los Teros, que ya habían derrotado al XV canadiense 38 a 29 en el partido de ida en Vancouver la semana pasada, lograron de esta manera su cuarta clasificación a un Mundial de rugby y la primera de manera directa, sin tener que jugar el repechaje intercontinental.



Uruguay integrará el Grupo D del Mundial de Japón junto a Australia, Gales, Georgia y Fiyi.



Canadá, que nunca faltó a los mundiales desde que estos se iniciaron, en 1987, deberá jugar el repechaje para lograr su clasificación a la cita del año próximo en tierra nipona.



El XV norteamericano sacó rápida ventaja en el partido jugado este sábado en el estadio Charrúa de Montevideo y se puso 15 a 0 en el marcador, callando a los más de diez mil espectadores que colmaron el escenario deportivo.



Pero un try de Ignacio Dotti en el minuto 32 con conversión de Felipe Berchesi y un penal anotado por éste dos minutos después arrimaron a Uruguay en el marcador (15 a 10), pero Canadá volvió a aumentar la diferencia (18 a 10) antes de finalizar la primera etapa.



Con Canadá a un punto de igualar el marcador global se inició el segundo tiempo con dos equipos que jugaron nerviosos y cometieron errores en el manejo y en la patada.



Los Teros aprovecharon mejor los errores de su rival y con dos tries de Juan Manuel Cat y Andrés Vilaseca, ambos convertidos por Berchesi, Uruguay pasó en el marcador y encaminó su triunfo y la clasificación a Japón-2019.

A siete minutos del final, Vilaseca aprovechó otro error canadiense y anotó el try que terminó por liquidar a Canadá y Berchesi convirtió para aumentar la cuenta a 32-26.



En el descuento Canadá anotó un try (32-31) pero el desenlace de la eliminatoria ya estaba escrito.