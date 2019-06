Uruguay sufrió un duro golpe en el test match contra España

Perder es una de las posibilidades en el deporte y a Uruguay le tocó el sábado por la noche en su casa, el Estadio Charrúa, ante un rival que vino a buscar un triunfo clave y se lo llevó.



La presentación de Los Teros no rozó las anteriores y estuvo muy lejos de ser buena. Tras la consagración en la Nations Cup hubo un bajón importante y hasta quizá involuntario, en un partido en el que estaban en juego puntos para el ranking mundial.

España se llevó el triunfo por 41 a 21 y cerró la gira por Sudamérica con un pleno de victorias tras haber derrotado, también como visitante, a Brasil en San Pablo y a Chile en Curicó.



Juego impreciso, errores de manejo y nerviosismo fueron los aspectos fundamentales en la mala noche de un equipo uruguayo que siempre buscó levantarse en pleno partido, pero que no pudo ante un XV del León que mostró un juego muy sólido y efectivo en Montevideo.

La derrota mandará a Los Teros al puesto 19 del ranking mundial (estaban en el 17) a casi tres meses de debutar en el Mundial de Japón.



Ahora se vendrá un pequeño descanso para el plantel celeste que luego encarará la pretemporada para la Copa del Mundo y lo importante será dejar atrás el duro golpe que Uruguay sufrió en casa frente a España.



EL CAPITÁN



Gaminara: "Darnos un baño de humildad"

"No me queda otra cosa que felicitar a España porque jugó a su ritmo, nos ganó de costa a costa y tenemos que aprender de estas cosas, darnos un baño de humildad porque los dos test match que tuvimos acá los perdimos y todo lo que estamos construyendo hay equipos que nos lo quieren sacar y no tuvimos herramientas como para entrar en partido y salir a buscarlo”, dijo Juan Gaminara.