Uruguay subió un escalón

Uruguay tenía un desafío y lo superó. Otra vez el esfuerzo de los jugadores y la planificación del cuerpo técnico dieron sus frutos ante un rival muy difícil.

Es que Canadá “A” llegó a Montevideo a jugar el Americas Pacific Challenge con un plantel muy similar al que disputará el Repechaje por el último cupo en el Mundial de Japón 2019, cita de la que los celestes privaron a los norteamericanos de llegar directamente en febrero.

Y era una revancha. Los canadienses querían sacarse esa espina y los uruguayos seguir demostrando su crecimiento. Primó lo segundo a lo largo de gran parte de los 80’ de juego en el Estadio Charrúa.

Uruguay XV venía de un largo tiempo de inactividad en cancha, pero con una buena e intensa preparación física que nuevamente terminó marcando diferencias en el plano internacional ante un duro rival.

Desde el primer minuto de juego el partido tuvo a Uruguay como dominador y si bien hubo altibajos en la producción ofensiva, la buena defensa le terminó dando a los celestes una gran victoria.

Jugar en campo rival, ejercer presión alta en la salida de Canadá “A”, tacklear a muerte, ir a cada pelota como si fuera la última, hacerse fuerte en el scrum (un arma letal y un sello de este equipo) y aprovechar las oportunidades para apoyar tries fueron varios de los aspectos positivos que ayer mostró el XV del argentino Esteban Meneses.

Sumado a eso, las ganas, la motivación y la mentalidad ganadora del plantel jugóaron su papel, pero eso ya no deja de sorprender en jugadores que atraviesan un proceso que los está catapultando al rugby profesional.

Eso fue Uruguay XV, un equipo que funcionó como tal en varios pasajes en un partido que se complicó por momentos en el cierre del primer tiempo y en el inicio del complemento, pero en el que los de Meneses tuvieron el temple necesario para sacarlo adelante y arrancar con el pie derecho el Americas Pacific Challenge que a primera hora tuvo sorpresivo triunfo de Samoa “A” frente a Argentina XV por 36 a 31 y en el segundo turno, la victoria de Tonga “A” frente a Estados Unidos Selects por 39 a 30.

“Estuvimos durante varios meses metidos adentro del gimnasio porque sabíamos que el físico te da un plus y es lo que necesitamos para seguir creciendo. Nos faltaba rugby en la cancha y hoy teníamos una prueba de fuego ante este tipo de rivales que no te regalan nada”, le dijo Santiago Arata, una de las grandes figuras del equipo uruguayo, a Ovación. Y agregó: “Estamos fuertes de cabeza y si en algún momento las piernas no responden, es clave que saquemos a relucir la mentalidad ganadora que tiene este plantel”.

Uruguay XV superó otra prueba de nivel, subió un escalón en lo físico, demostró su crecimiento en lo técnico, arrancó con una gran victoria frente a Canadá (la cuarta al hilo ante los norteamericanos) y se ilusiona con ganar otro torneo jugando en casa.

LOS DETALLES

URUGUAY XV 35 - 21 CANADÁ "A"

Uruguay XV. M. Sanguinetti, G. Kessler, J. Echeverría; I. Dotti, D. Magno; J.M. Gaminara (C), L. Segredo, A. Nieto; S. Arata; R. Silva; F. Favaro, A. Vilaseca, J. Prada, L. Leivas, G. Mieres.

Cambios. A. De León x R. Silva, M. Diana x A. Nieto, J.P. Rombys x J. Echeverría, D. Ayala x D. Magno, M. Ardao x M. Sanguinetti, G. Pujadas x G. Kessler.

Entrenador: Esteban Meneses.



Canadá “A”. Noah Barker, Ray Barkwill, Cole Keith; Paul Ciulini, Kyle Baillie; Lucas Rumball, Matt Heatton, Luke Campbell; Phil Mack; Pat Parfrey; Brock Staller; Giuseppe do Toit, Doug Fraser, Kainoa Lloyd, Theo Sauder.

Cambios. D. Dobravsky x L. Rumball, H. Buydens x McRorie x P. Parfrey, R. Kotlewski x C. Keith, B. Webster x B. Staller.

Entrenador: Philip Jones.



Tantos. Uruguay XV: 8, 32’ 53’ F. Favaro (penales); 40’ Try-penal; 61’ S. Arata (try), F. Favaro (conversión); 76’ M. Diana (try), F. Favaro (conversión); 80’ L. Leivas (try).

Tantos. Canadá “A”: 35’ D. Fraser (try), G. Do Toit (conversión); 42’ P. Parfrey (try), G. Do Toit (conversión); 73’ G. McRorie (try), G. Do Toit (conversión).



Árbitro: Derek Summers (USA).

Cancha: Estadio Charrúa.