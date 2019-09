“Uruguay está para shockear al mundo” en la Copa del Mundo de Japón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Teros afrontan los últimos días previos a la disputa del Mundial de Japón con mucha ilusión y confianza en lo que está por venir. Así lo hizo saber su capitán, Juan Manuel Gaminara en diálogo con el programa Punto de Partida de Directv.

“Uruguay está para ganar uno o dos partidos. Estamos en un grupo de cinco y clasifican dos. Gales y Australia, que son top 5 del mundo, están en nuestra serie. Clasificar es muy difícil. Fiji y Georgia, que son rivales hiper profesionales y juegan en las mejores ligas del mundo, pero estamos con muchas ganas de dar la sorpresa y jugarles de igual a igual. Uruguay está para shockear al mundo”, comentó sobre los objetivos del plantel celeste en la Copa del Mundo, a la cual partirán el jueves de la próxima semana, días después de la despedida de su gente en el Estadio Charrúa, que será mañana a las 15:00 con el amistoso contra el combinado de Argentina XV. Si consiguen esos dos triunfos, clasificarían para la edición de 2023 en Francia.

En el campeonato del mundo, Uruguay debutará el 25 de este mes contra Fiji en la ciudad de Kamaishi. Luego enfrentará a Georgia el domingo 29 en Kumagaya, el 5 de octubre a Australia en Oita y cerrará su actuación en el grupo el domingo 13 de octubre ante Gales en Kumamoto.

Si bien la mayoría del plantel celeste está formado por jugadores que no viven del deporte y enfrentarán a profesionales, la evolución de Los Teros en los últimos años invita a soñar a los dirigidos por el argentino Esteban Meneses.

“El grupo de hoy de Los Teros se ha vuelto ganador, generamos una cultura ganadora. Si tengo la suerte de ser el capitán de ese equipo, no creo que sea yo como jugador sino este grupo que se formó con este staff técnico que hemos empezado a ganar. Le empezamos a ganar a rivales que Uruguay no ganaba antes; clasificamos al Mundial de forma anticipada jugando la Eliminatoria y no en el repechaje; tuvimos las Nations Cup que Uruguay nunca había ganado (ganó ediciones de 2017, 2018 y 2019). Se generó una cultura ganadora que está buenísimo”, sostuvo el capitán.

El de mañana será el tercer Test Match previo al Mundial, luego de las victorias ante Sudamérica XV y Brasil. El precio de las entradas es de $200, hoy con posibilidad de compra en el Charrúa de 9:00 a 17:00.