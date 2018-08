Uruguay ya tiene el plantel definido para la final ante Argentina

El equipo que dirigen Mario Lamé y Fernando Paullier enfrentará a Argentina en la definición de la Copa SARM20 que tendrá lugar este sábado a partir de la hora 11:00 en cancha del Club Hindú de Don Torcuato, Buenos Aires.

El plantel que viajará a suelo argentino está integrado por 31 jugadores y de los que venían entrenando fueron desafectados los juveniles que estuvieron con Los Teros en el Mundial de Seven de San Francisco: Nicolás Grille, JuanJuan Garese y Manuel Ardao.

Por otra parte, tampoco está en la convocatoria Reinaldo Piussi, el primera línea que se fue a jugar al Oyonnax de Francia.



El plantel de Uruguay

Nicolás Buysan (Old Christians)

Faustino Etchegorry (Old Boys)

Joaquín Jaunsolo (Los Cuervos)

Ignacio Peculo (Old Christians)

Federico Velazquez (Trouville)

Emiliano Faccennini (Carrasco Polo)

Francisco Martirena (Carrasco Polo)

Juan Martin Rippe (Los Cuervos)

Joaquín García (Old Boys)

Felipe Lombardo (Old Christians)

Federico Delucchi (Old Boys)

Felipe Aliaga (Ceibos)

Santiago Civetta (Old Boys)

Martín Darracq (Los Cuervos)

James McCubbin (Old Christians)

Cesar Riviere (Old Boys)

Maxime Sonneveld (Old Boys)

Alfonso Cat (Old Boys)

Juan Juan Nicola (Old Boys)

Juan Martin Cattivelli (Old Christians)

Matias D´Avanzo (Old Boys)

Alfonso Costa (Carrasco Polo)

Jose Iruleguy (Old Boys)

Manuel Portela (Old Christians)

Juan Pablo Costabile (Old Christians)

Santiago Del Cerro (Old Christians)

Joaquín Oneto (Lobos)

Pedro Paysee (Old Boys)

Mateo Viñals (Carrasco Polo)

Baltazar Amaya (Old Boys)

Francisco Torres (Círculo de Tennis de Montevideo)