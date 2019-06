Uruguay lo ganó por convicción

El convencimiento, las ganas de superarse, el resto anímico y físico, la técnica y una fidelidad a una idea de juego ya son parte de la idiosincrasia de Los Teros.

Es que Uruguay creció y eso está más que claro. Jugadores que se fueron al exterior con contratos profesionales, otros que están entrenando duro bajo un estricto régimen en el Centro Charrúa y muchos más que desde abajo quieren mostrarse para dar una mano y decir “acá estamos”.

Todo eso se suma y Esteban Meneses tiene una gran bolsa a la que le puede echar mano en cualquier momento. Lo hizo en el Americas Rugby Championship, en el Seis Naciones Sudamericano y ahora lo repite en la Nations Cup que ayer comenzó con triunfo para Uruguay frente a Rusia por 48 a 26 en el Estadio Charrúa.

Y el gran objetivo es llegar al Mundial de Japón de la mejor manera posible, con jugadores preparados física, técnica y mentalmente.

El largo proceso que se viene llevando a cabo en el Charrúa y que este año tuvo una buena respuesta internacional, sigue dando sus frutos.

Los Teros le salen a jugar de igual a igual a sus rivales, se animan a ser protagonistas. Lo logran. Invitan a creer que el crecimiento ya no es posible porque se transformó en realidad para un deporte que avanza con bases sólidas en todo el territorio nacional.

Y ayer no fue la excepción para los celestes. Era un partido muy duro en el inicio de un certamen que tiene a Uruguay como actual bicampeón ya que las dos anteriores ediciones en territorio uruguayo, quedaron en casa.

Rusia llegó a Montevideo en medio de un proceso de renovación. Jugadores jóvenes que hacen sus primeras presentaciones en el seleccionado nacional ruso y algunos veteranos de mil batallas forman parte de un equipo que al igual que Uruguay, será mundialista en Japón.

Pero Los Teros salieron al golpe a golpe, a jugar, a defenderse, a lastimar de entrada y lo consiguieron con un tempranero try. Luego estiraron diferencias para irse al descanso 29-12 arriba y a pesar de un bajón en el complemento, el equipo uruguayo se repuso casi que sin pestañear y terminó abrochando una gran victoria por 48 a 26 ante un Rusia al que le ganó los últimos tres encuentros: uno por eliminatorias y dos por Nations Cup.

Los Teros tuvieron la convicción necesaria para salir a jugar y demostrar que están en el camino correcto. El equipo invita a soñar con otro título pero sobre todo, a dejar una buena huella en Japón.

LOS DETALLES

URUGUAY 48-26 RUSIA