¡Histórico! Los Teros shockearon al mundo del rugby y le ganaron a Fiji

La expectativa por el debut de Los Teros en la Copa del Mundo de rugby en la cuarta presencia mundialista era grande y en Kamaishi se vivía una verdadera fiesta en la antesala del encuentro ante Fiji en el inicio de la segunda fecha del Grupo "D" en el Kamaishi Recovery Memorial Stadium con el arbitraje del francés Pascal Gauzere.

El equipo de Esteban Meneses venía de una extensa preparación después de haber clasificado al Mundial en febrero de 2018, mientras que los isleños ya hicieron su primera presentación en Japón 2019 con derrota ante Australia.

La mesa estaba servida y las cartas prontas para jugarse. Uruguay salió con un equipo que buscó guardar algunas piezas pensando en Georgia, el segundo rival celeste, pero sin dejar de lado a su rival de turno: Fiji.

En el inicio del partido, Los Teros mostraron una dura y ordenada defensa ante un Fiji que en medio de su juego descontrolado buscaba hacer daño.

Y lo logró porque a los 7’ llegó el primer try de la tarde en Kamaishi apoyado por Mesulame Dolokoto. La conversión de Josh Matavesi se fue afuera y Fiji ganaba 5-0.

Pero lejos de caerse, Uruguay respondió. Buenos tackles, defensa ordenada y recuperación de pelotas hasta que a los 13’, Santiago Arata se quedó con la ovalada y apoyó para igualar el marcador. La acertada conversión de Felipe Berchesi dejó las cosas 7-5 en Kamaishi.

El comienzo era de ida y vuelta. Ese trámite no le servía a Los Teros, que debían bajarle el ritmo al partido porque en el desorden, Fiji es desnivelante y así lo confirmó a los 18’ con el try de Eroni Mawi convertido por Matavesi para pasar al frente 12-7.

Y Uruguay debía volver al partido. Lo hizo. Proponiendo, jugando y complicando a Fiji, desde un line llegó el try de Manuel Diana y con la conversión de Berchesi los celestes volvieron a dominar el marcador: 14-12.

La defensa jugó su papel. Hubo presión de Uruguay y de la buena. El equipo además se animó a jugarle de manos a un Top 10 del mundo y el resultado fue el esperado: llegó otro try.

Recuperación de “Manu” Diana, juego con los backs y terminó apoyando Juan Manuel Cat con la conversión de Berchesi para que Los Teros se fueran 21-12 arriba.

Berchesi sumó tres puntos más a los 37’ con un penal y Uruguay se fue al descanso con triunfo parcial de 24 a 12 en Kamaishi.

Hasta ahí, Los Teros sorprendían al mundo y daban un golpe enorme. Con determinación, carácter y juego, el equipo de Esteban Meneses era superior y lo traducía en el marcador con un primer tiempo histórico de los celestes.



El complemento arrancó con Fiji decidido a jugar en campo rival y lo logró para acortar distancias. Después de que Matavesi fallara un penal a los 45’, dos minutos más tarde apoyó Api Ratuniyarawa y luego de que Matavesi no aprovechara la conversión, Fiji quedaba siete puntos: 24-17.

A los 50’, Esteban Meneses empezó a mover el banco de suplentes y la primera línea tuvo el ingreso de Juan Pedro Rombys por Diego Arbelo. Cinco minutos más tarde, Berchesi pudo aumentar la ventaja, pero falló un penal.

Por esa misma vía, el apertura de Los Teros tuvo revancha a los 60’ y dejó las cosas 27-17 a favor de los celestes que ya empezaban a sentir la carga de un partido durísimo en Kamaishi.

Pero a los 61’, Fiji llegó al ansiado try apoyado por Nikola Matawala y tras la fallida conversión de Ben Volavola, las cosas quedaron 27-22 a favor de Los Teros.

Los últimos 10 minutos fueron con Uruguay a pura defensa. Algunos errores llevaron a Fiji a tener varias chances como para apoyar, pero los celestes se ordenaron, primó la calma y a los 74’, apareció “Felo” Berchesi para sumar otro penal y dejar a Los Teros 30-22 arriba.

El final fue épico. Fiji lo buscaba por todos los medios y Uruguay defendía, tackleaba a muerte. Los isleños tuvieron su chance y la aprovecharon. El try de Nikola Matawalu y la conversión fallida de Ben Volavola dejaron las cosas 30-27 a favor de Uruguay.

Los Teros lograron su objetivo: shockear al mundo. Consiguieron una histórica victoria ante un Top 10 del ranking mundial y comenzaron la Copa del Mundo con una enorme victoria, la tercera en la historia que llegó después de 16 años.

El rugby uruguayo tiene motivos de sobra para festejar y qué mejor que hacerlo en un Mundial. Los Teros demostraron ser enormes y ahora lo disfrutan.



LOS DETALLES

URUGUAY 30 – 27 FIJI

Cancha: Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Referee: Pascal Gauzere (Francia)

Asistentes: Angus Gardner (Australia) y Andrew Brace (Irlanda).

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).



Uruguay. 1. Mateo Sanguinetti 2. Germán Kessler 3. Diego Arbelo 4. Ignacio Dotti 5. Manuel Leindekar 6. Juan Gaminara (C) 7. Santiago Civetta 8. Manuel Diana 9. Santiago Arata 10. Felipe Berchesi 11. Rodrigo Silva 12. Andrés Vilaseca 13. Juan Cat 14. Nicolás Freitas 15. Gastón Mieres.

Ingresaron. 16. Guillermo Pujadas 17. Facundo Gattas 18. Juan Pedro Rombys 19. Franco Lamanna 20. Juan Diego Ormaechea 21. Agustín Ormaechea 22. Felipe Etcheverry 23. Tomás Inciarte.

Head coach: Esteban Meneses.



Fiji. 1. Eroni Mawi 2. Mesulame Dolokoto 3. Manasa Saulo 4. Tevita Ratuva 5. Api Ratuniyarawa 6. Dominiko Waqaniburotu 7. Mosese Voka 8. Leone Nakarawa 9. Henry Seniloli 10. Josh Matavesi 11. Vereniki Goneva 12. Jale Vatubua 13. Semi Radradra 14. Filipo Nakosi 15. Alivereti Veitokani.

Ingresaron. 16. Tuvere Vugakoto 17. Campese Ma'afu 18. Lee-Roy Atalifo 19. Tevita Cavubati 20. Samuel Matavesi 21. Nikola Matawalu 22. Ben Volavola 23. Levani Botia.

Head coach: John McKee.



Puntos Uruguay. 13’ Santiago Arata (try), Felipe Berchesi (conversión), 21’ Manuel Diana (try), Felipe Berchesi (conversión), 25’ Juan Manuel Cat (try), Felipe Berchesi (conversión), 37’ Felipe Berchesi (penal), 60’ Felipe Berchesi (penal), 74’ Felipe Berchesi (penal).

Puntos Fiji. 7’ Mesulame Dolokoto (try), 18’ Eroni Mawi (try), Josh Matavesi (conversión), 47’ Api Ratuniyarawa (try), 61’ Nikola Matawala (try), 80’ Nikola Matawala (try).