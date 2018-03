Estados Unidos le pasó por arriba a Uruguay

Uruguay - Estados Unidos

Cancha: Estadio Charrúa.

Referee: Federico Anselmi (Argentina).



Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Juan Echeverría; Ignacio Dotti, Rodolfo Garese; Juan Manuel Gaminara (c), Juan Diego Ormaechea, Manuel Diana; Santiago Arata; Germán Albanell; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Cat, Leandro Leivas, Rodrigo Silva.



Head coach: Esteban Meneses.



Estados Unidos. Huluholo Mo’ungaloa, Dylan Fawsitt, Chris Bauman, Brendan Daly, Ben Landry, Hanco Germishuys, Tony Lamborn, Cam Dolan, Shaun Davies, Will Magie, Nate Augspurger (c), Paul Lasike, Bryce Campbell, Mike Te’o, Dylan Audsley.



Head coach: Gary Gold.