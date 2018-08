Uruguay cerró la gira de agosto con triunfo

El partido, que se jugó en el Centro de Alto Rendimiento de Sao José dos Campos de la Confederación Brasileña de Rugby, tuvo a los celestes como protagonistas desde el inicio.

Uruguay apoyó el primer try del encuentro con Juan Diego Ormaechea como protagonista luego de recuperar una pelota en el scrum y más tarde llegó Andrés De León para apoyar y Federico Favaro para hacer efectiva la conversión estirando la ventaja a 12-0.

La primera parte se fue con triunfo parcial de los celestes por 19 a 5 gracias a otro try de Ormaechea luego de que Sancery descontara para Los Tupis.

En el complemento, Brasil ajustó y se vino con todo arriba, mientras que Uruguay no fue el mismo del inicio del encuentro pero a pesar de eso, mostró las armas para quedarse con el triunfo.

Los norteños no dejaron de luchar y a pesar de que acortaron diferencias luego de una mejora celeste en el cierre del partido, Uruguay XV selló la victoria por 40 a 36 para cerrar un mes de agosto con tres amistosos internacionales.



LOS DETALLES

URUGUAY 40 – 36 BRASIL

Cancha: Centro de Alto Rendimiento de Sao José dos Campos.

URUGUAY. 1. Mateo Sanguinetti, 2. Germán Kessler, 3. Juan Echeverría; 4. Diego Magno, 5. Ignacio Dotti, 6. Juan Gaminara (C), 7. Juan Diego Ormaechea, 8. Manuel Diana; 9. Santiago Arata, 10. Andrés De León; 11. Federico Favaro, 12. Joaquín Prada, 13. Tomás Inciarte, 14. Leandro Leivas, 15. Manuel Blengio.

Cambios en Uruguay: Diego Ayala x Diego Magno, Facundo Gattas x Mateo Sanguinetti, Leandro Segredo x Juan Diego Ormaechea, Guillermo Pujadas x Germán Kessler, Felipe Inciarte x Juan Echeverría, Guillermo Lijtenstein x Santiago Arata, Gastón Mieres x Joaquín Prada, Germán Albanell x Andrés De León

Puntos en Uruguay:

22'- Try de Juan Diego Ormaechea

28'- Try de Tomás Inciarte, conversión de Federico Favaro

39'- Try de Juan Diego Ormaechea, conversión de Federico Favaro

54'- Try de Ignacio Dotti, conversión de Federico Favaro

63'- Try penal para Uruguay XV.

75'- Try de Leandro Leivas, conversión de Federico Favaro