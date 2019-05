Uruguay arrancó bien: venció a Chile como visitante

Ganar fue lo más importante para Uruguay XV en el debut en el Seis Naciones Sudamericano frente a Chile y en condición de visitante en Santiago.

Luego de un inicio arrollador de partido, con tries de Germán Kessler a los 2’ y Nicolás Freitas a los 6’, ambos convertidos por Federico Favaro, los celestes comenzaron pisando fuerte pero los trasandinos mejoraron y descontaron.

Con el equipo dirigido por Esteban Meneses con ventaja de 17-7, Chile se quedó con 14 jugadores por la expulsión de José Ignacio Larenas luego de un encontronazo con Manuel Blengio y eso pasó a ser un factor casi que determinante para el encuentro.

Es que Uruguay XV a pesar de tener complicaciones a la hora de jugar la pelota, puso controlar el trámite, pero no sin antes hacerse fuerte en la defensa, un aspecto clave.

Los uruguayos se fueron al descanso 17-10 arriba ya que Favaro sumó tres puntos más con un penal y en el complemento terminaron de sellar la victoria para conseguir el primer triunfo en este torneo.

Con un 39 a 32, Uruguay XV logró el objetivo de quedarse con un partido muy duro y complicado ante un equipo que suele plantear duros enfrentamientos ya que tiene como entrenador al uruguayo Pablo Lemoine, hombre que conoce y mucho al todo el rugby uruguayo.

“Estuvo duro. La verdad que ellos tenían un muy buen equipo en cancha y metieron mucho huevo porque con un jugador menos las pelearon todas”, le contó a Ovación Federico Favaro, autor de 10 de los 39 puntos de Uruguay XV.

El jugador de Old Christians agregó que “tenemos muchas cosas para mejorar pero estos partidos sirven para seguir creciendo en el juego”.

EL PARTIDO

Chile 32-39 Uruguay XV

Cancha: Old Grangonian Club, Colina

Árbitro: Pablo Deluca (Argentina)

Asistentes: Juan Manuel Martínez (Argentina) y Felipe Balbontín (Chile)

Television Match Official (TMO): Gabriel Pinter (Chile).



Chile. 1 Javier CARRASCO (69′ 17 Marcelo HUERTA), 2 Tomás DUSAILLANT (63′ 16 Augusto BOHME), 3 Matías DITTUS (69′ 18 Nicolás OVALLE); 4 Pablo HUETE, 5 Javier EISMANN; 6 Martín SIGREN (capitán), 7 Nicolás GARAFULIC, 8 Ignacio SILVA (67′ 19 Clemente SAAVEDRA); 9 Beltrán VERGARA (69′ 22 Juan Pablo LARENAS), 10 Santiago VIDELA; 11 Julio BLANC, 12 Iñaki AYARZA, 13 José Ignacio LARENAS, 14 Germán HERRERA y 15 Christian HUERTA.

Head coach: Pablo Lemoine.



Uruguay XV. 1 Santiago BONASSO, 2 Germán KESSLER (69′ 17 Guillermo PUJADAS), 3 Juan Pedro ROMBYS (64′ 18 Faustino ETCHEGORRY); 4 Gonzalo SOTO MERA, 5 Juanjuan GARESE; 6 Juan Manuel GAMINARA (capitán), 7 Leandro SEGREDO, 8 Manuel DIANA (80′ Maxime SONNEVELD); 9 Tomás INCIARTE (66′ 21 Tomás UBILLA), 10 Matías DAVANZO; 11 Nicolás FREITAS, 12 Agustín DELLA CORTE, 13 Alfonso COSTA, 14 Federico FAVARO (66′ Juan Pablo COSTABILE) y 15 Manuel BLENGIO (61′ 23 José IRULEGUY).

Head coach: Esteban Meneses.



Puntos primer tiempo

0-7: 2′ Try de Germán Kessler, convertido por Federico Favaro (URU)

0-14: 6′ Try de Nicolás Freitas, convertido por Favaro (URU)

7-14: 14′ Try de Santiago Videla, convertido por el mismo Videla (CHI)

7-17: 33′ Penal de Federico Favaro (URU)

10-17: 40′ Penal de Santiago Videla (CHI)

Puntos segundo tiempo

​15-17: 45′ Try de Julio Blanc, sin conversión (CHI)

15-20: 53′ Penal de Federico Favaro (URU)

22-20: 57′ Try de Julio Blanc, convertido por Videla (CHI)

22-27: 62′ Try de Juanjuan Garese, convertido por Favaro (URU)

22-34: 66′ Try de Tomás Inciarte, convertido por Favaro (URU)

27-34: 31′ Try de Juan Pablo Larenas, sin conversión (CHI)

27-39: 79′ Try de Agustín Della Corte, sin conversión (URU)

32-39: 80+3′ Try de Santiago Videla, sin conversión (CHI)



Tarjetas amarillas: 33' Manuel Blengio (Uruguay).

Tarjetas rojas: 33' José Ignacio Larenas (Chile)