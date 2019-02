Triunfos de Inglaterra, Escocia y Gales en la primera jornada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El XV de la Rosa, tras su más que discreta participación en 2018, se lleva además una dosis de autoestima y confianza imprescindible para volver a ser protagonista en este mítico torneo e incluso en ver con más optimismo en el horizonte el Mundial de Japón.

La victoria ante Irlanda, con bonus incluido, es de las de prestigio, sobre todo después de los difíciles momentos vividos, y más en un escenario donde no ganaba desde hace seis años. Inglaterra había avisado con la ajustada derrota ante Nueva Zelanda y las victorias sobre Australia y Sudáfrica en los amistosos de las anteriores ventanas internacionales.

El try en los primeros compases de Jonny May, convertido por Owen Farrell, fue la demostración más palpable de que esta vez el XV de la Rosa no iba a ser fácil para el gran favorito.

Ni siquiera la reacción de los verdes, con un golpe de castigo de Johnny Sexton y un try de Cian Healy, convertido puntualmente por Sexton (10-7) aplacó la ilusión de los ingleses.

Inglaterra, con un juego muy intenso, supo además aprovechar las equivocaciones de Irlanda y con otra marca, ahora de Elliot Daly, y la conversión de Farrell, se fue al descanso con ventaja de 14 a 10.

Farrell, con un nuevo golpe de castigo, amplió en la reanudación la ventaja de Inglaterra (10-17). Ni la respuesta de Sexton (13-17) relanzó a Irlanda porque Henry Slade, a un cuarto de hora del final, logró el tercer try inglés, y poco después Farrell, con un golpe de castigo, firmó la sentencia (13-25).

Henry Slade, con el cuarto ensayo, otra vez confirmado por Farrell, agrandó la brecha hasta el 32-12 que John Cooney y Sexton dejaron sobre la campana para poner las cifras definitivas de 32 a 20.

Escocia y un triunfo como local en Murrayfield

En el otro encuentro de este sábado en la primera jornada del Seis Naciones, Escocia mantuvo su fortaleza en su templo de Murrayfield, donde fue otra vez demasiado fuerte para Italia, al que derrotó por 33 a 20.

Tres años llevan ya los escoceses sin perder como locales en su coliseo (cayeron el 6 de febrero de 2016 ante Inglaterra). Ante el rival más débil de la competición, prolongaron su racha y la de derrotas de los “azurri”, cuya reacción final no les sirvió nada más que para acortar el resultado.

Italia fue la que abrió el marcador con un golpe de castigo de Tommaso Allan a los 10’, pero Escocia encarriló el triunfo rápidamente con dos ensayos de Blair Kinghorn a los 12 y 21’ fruto de su superioridad.

El paso por los vestuarios con un 12-3 no cambió el panorama. Los locales incrementaron su ventaja con tres nuevas marcas de Stuart Hogg a los 47’, Kinghorn a los 54’ y Chris Harris, convertidas por Greig Laidlaw para poner el 33-3.

Con el partido perdido, Italia sacó a relucir su orgullo y al menos maquilló el resultado. En el tramo final logró tres ensayos por medio de Guglielmo Palazzani a los 71’, Edoardo Padovani a los 75’ y Angel Esposito a los 78’ que dejaron el marcador en 33-20.

Escocia se había hecho con el partido, en cierta forma, sin gran brillantez pero aprovechando sus momentos y la inspiración de Kinghorn, lo que incrementa su moral para el próximo encuentro, de nuevo en Murrayfield ante la poderosa Irlanda.

El torneo europeo había arrancado ayer viernes con la gran victoria de Gales en Saint-Denis ante Francia por 19-24 tras remontar el 16-0 con el que perdía antes del descanso.